Бурятские борцы завоевали 38 медалей на чемпионате ДФО

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На чемпионат, который принимал Улан-Удэ, съехались сильнейшие борцы из шести дальневосточных регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



Сборная Бурятии успешно выступила на домашнем чемпионате Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин и женщин. Соревнования проходили 16-17 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ.



Всего сборная Бурятии завоевала 38 медалей – 11 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Особо отличились девушки, забравшие девять золотых медалей в 10 весовых категориях.



На соревнования собрались 139 спортсменов из шести дальневосточных регионов – Якутии, Амурской области, Забайкальского края, Хабаровского края, Приморского края и Республики Бурятия.



Данные соревнования являются отборочными на чемпионат России, который состоится в июне этого года.



Генеральным партнёром сборной республики на турнире и федерации спортивной борьбы РБ выступило ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).



Призёрами состоявшегося турнира стали представители Бурятии:



Мужчины:

I место – Жаргал Дамдинов (в весовой категории до 61 кг);

I место – Тумэн Бодиев (в весовой категории до 79 кг);

II место – Виктор Жербаев (в весовой категории до 65 кг);

II место – Буян Цыренов (в весовой категории до 74 кг);

II место – Очир Доржиев (в весовой категории до 79 кг);

II место – Буянто Шадапов (в весовой категории до 86 кг);

II место – Илья Жибалов (в весовой категории до 97 кг);

III место – Алдар Мункуев (в весовой категории до 61 кг);

III место – Эрдэм Шарастепанов (в весовой категории до 65 кг);

III место – Булат Батоев (в весовой категории до 70 кг);

III место – Саян Жигзымаев (в весовой категории до 70 кг);

III место – Цыден Цыденов (в весовой категории до 74 кг);

III место – Максим Судаков (в весовой категории до 86 кг);

III место – Аюр Нимаев (в весовой категории до 92 кг);

III место – Андрей Елбаскин (в весовой категории до 97 кг);

III место – Амгалан Бакшеев (в весовой категории до 125 кг).



Женщины:

I место – Дулма Бадмаева (в весовой категории до 50 кг);

I место – Аяна Ухеева (в весовой категории до 53 кг);

I место – Евгения Ильина (в весовой категории до 55 кг);

I место – Ульяна Фирсова (в весовой категории до 57 кг);

I место – Эржэма Жамсаранова (в весовой категории до 59 кг);

I место – Алия Бадашкеева (в весовой категории до 65 кг);

I место – Валерия Дондупова (в весовой категории до 68 кг);

I место – Дарья Баландина (в весовой категории до 72 кг);

I место – Анжела Фёдорова (в весовой категории до 76 кг);

II место – Александра Просвирнина (в весовой категории до 53 кг);

II место – Кристина Кондратьева (в весовой категории до 57 кг);

II место – Адиса Аюшеева (в весовой категории до 59 кг);

II место – Алёна Февралёва (в весовой категории до 65 кг);

II место – Надежда Галдина (в весовой категории до 68 кг);

II место – Аяна Самбуева (в весовой категории до 72 кг);

II место – Татьяна Гулгенова (в весовой категории до 76 кг);

III место – Ханда Цыбенова (в весовой категории до 50 кг);

III место – Дарима Санжиева (в весовой категории до 53 кг. Была снята с турнира по причине полученной травмы);

III место – Туяна Гонжапова (в весовой категории 57 кг);

III место – Сарюна Дондокова (в весовой категории до 62 кг);

III место – Номина Должитова (в весовой категории до 65 кг);

III место – Долгорма Актинова (в весовой категории до 68 кг);

