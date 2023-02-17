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Бурятские борцы завоевали 38 медалей на чемпионате ДФО

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На чемпионат, который принимал Улан-Удэ, съехались сильнейшие борцы из шести дальневосточных регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Сборная Бурятии успешно выступила на домашнем чемпионате Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин и женщин. Соревнования проходили 16-17 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ.

Всего сборная Бурятии завоевала 38 медалей – 11 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Особо отличились девушки, забравшие девять золотых медалей в 10 весовых категориях.

На соревнования собрались 139 спортсменов из шести дальневосточных регионов – Якутии, Амурской области, Забайкальского края, Хабаровского края, Приморского края и Республики Бурятия.

Данные соревнования являются отборочными на чемпионат России, который состоится в июне этого года.

Генеральным партнёром сборной республики на турнире и федерации спортивной борьбы РБ выступило ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).

Призёрами состоявшегося турнира стали представители Бурятии:

Мужчины:
I место – Жаргал Дамдинов (в весовой категории до 61 кг);
I место – Тумэн Бодиев (в весовой категории до 79 кг);
II место – Виктор Жербаев (в весовой категории до 65 кг);
II место – Буян Цыренов (в весовой категории до 74 кг);
II место – Очир Доржиев (в весовой категории до 79 кг);
II место – Буянто Шадапов (в весовой категории до 86 кг);
II место – Илья Жибалов (в весовой категории до 97 кг);
III место – Алдар Мункуев (в весовой категории до 61 кг);
III место – Эрдэм Шарастепанов (в весовой категории до 65 кг);
III место – Булат Батоев (в весовой категории до 70 кг);
III место – Саян Жигзымаев (в весовой категории до 70 кг);
III место – Цыден Цыденов (в весовой категории до 74 кг);
III место – Максим Судаков (в весовой категории до 86 кг);
III место – Аюр Нимаев (в весовой категории до 92 кг);
III место – Андрей Елбаскин (в весовой категории до 97 кг);
III место – Амгалан Бакшеев (в весовой категории до 125 кг).

Женщины:
I место – Дулма Бадмаева (в весовой категории до 50 кг);
I место – Аяна Ухеева (в весовой категории до 53 кг);
I место – Евгения Ильина (в весовой категории до 55 кг);
I место – Ульяна Фирсова (в весовой категории до 57 кг);
I место – Эржэма Жамсаранова (в весовой категории до 59 кг);
I место – Алия Бадашкеева (в весовой категории до 65 кг);
I место – Валерия Дондупова (в весовой категории до 68 кг);
I место – Дарья Баландина (в весовой категории до 72 кг);
I место – Анжела Фёдорова (в весовой категории до 76 кг);
II место – Александра Просвирнина (в весовой категории до 53 кг);
II место – Кристина Кондратьева (в весовой категории до 57 кг);
II место – Адиса Аюшеева (в весовой категории до 59 кг);
II место – Алёна Февралёва (в весовой категории до 65 кг);
II место – Надежда Галдина (в весовой категории до 68 кг);
II место – Аяна Самбуева (в весовой категории до 72 кг);
II место – Татьяна Гулгенова (в весовой категории до 76 кг);
III место – Ханда Цыбенова (в весовой категории до 50 кг);
III место – Дарима Санжиева (в весовой категории до 53 кг. Была снята с турнира по причине полученной травмы);
III место – Туяна Гонжапова (в весовой категории 57 кг);
III место – Сарюна Дондокова (в весовой категории до 62 кг);
III место – Номина Должитова (в весовой категории до 65 кг);
III место – Долгорма Актинова (в весовой категории до 68 кг);
спорт ЗГРП вольная борьба

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