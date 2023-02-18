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В Бурятии местами метели

В Бурятии местами метели
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Порывы ветра достигнут 20 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 18 февраля, в республике облачно, на большей части территории снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с, позёмка, метели, заносы. Температура днём -4,-9, местами -11,-16.

В Улан-Удэ снег. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15-17 м/с, позёмка. Температура днём -6,-8.

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