Порывы ветра достигнут 20 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 18 февраля, в республике облачно, на большей части территории снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с, позёмка, метели, заносы. Температура днём -4,-9, местами -11,-16.
В Улан-Удэ снег. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15-17 м/с, позёмка. Температура днём -6,-8.
В Бурятии местами метели
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