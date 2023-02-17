Заявки можно подать до 28 февраля
10 февраля стартовал приём заявок от субъектов Российской Федерации на участие в XXII молодёжных Дельфийских играх России.
- В этом году молодёжные Дельфийские игры России пройдут с 21 по 26 апреля в Саратовской области. Лучшие деятели искусства покажут собственные творческие способности на всероссийском уровне. Отборочные мероприятия, малые Дельфийские игры, проходят ещё ноября 2022 года. На них определяют составы сборных команд. Ожидается, что в Играх примут участие около 2500 творческих людей в возрасте от 10 до 25 лет, - рассказывают организаторы игр.
В этом году состязания будут проходить по 34 номинациям художественного, профессионального и научно-технического творчества. Среди них есть номинации прошлых лет: «Фортепиано», «Театр», «Скрипка», «Дизайн одежды», «Искусство воспитания», «Классический танец», «Академическое пение», «Защита персональных данных», «Изобразительное искусство», «Тележурналистика», «Художественное чтение», «Эпидемиология и биоинформатика» и др., а также новые номинации: «Историческое просвещение», «Аналитика трендов».
Кроме того, на XXII молодёжных Дельфийских играх России презентуют новую номинацию следующих Игр – «Радиобиология».
В ходе соревнований будет разыграно более 100 комплектов наград: золотые, серебряные и бронзовые медали Дельфийских игр.
Заявку на участие в XXII молодёжных Дельфийских играх России можно заполнить до 28 февраля на сайте: https://reg.delphic.world/. Важный момент: к рассмотрению принимаются только единые сводные заявки от регионов, поданные с 10 по 28 февраля.
Жителей Бурятии приглашают принять участие в «Дельфийских играх»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В турнире участвуют пять команд
Соревнования проходили в Свердловской области
Движение восстановлено по обеим полосам
Заявки можно подать до 28 февраля
Будет увеличен размер гранта до 7 млн. рублей для животноводов, до 5 млн. рублей – для тех, кто работает в сфере растениеводства, до 20 млн. рублей будет увеличен размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам
Они будут ездить по-новому уже со следующей недели
В городе будут дежурить более полусотни сотрудников ДПС
Алексей Цыденов подписал распоряжение о продлении пилотного проекта
Ветви дерева мешали пешеходам и автомобилистам
В мероприятии приняли участие свыше 160 детей в возрасте от 3 до 7 лет
Жителей республики предупредили о возможных сбоях в телевещании
Это связано с ремонтными работами
Она исчезнет из квартир позже, чем планировалось
Конкурс русской каллиграфии прошёл в Мухоршибирском районе
Из-за внедрения новой схемы движения «выпали» две остановки