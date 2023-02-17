Жителей Бурятии приглашают принять участие в «Дельфийских играх»

Заявки можно подать до 28 февраля



10 февраля стартовал приём заявок от субъектов Российской Федерации на участие в XXII молодёжных Дельфийских играх России.



- В этом году молодёжные Дельфийские игры России пройдут с 21 по 26 апреля в Саратовской области. Лучшие деятели искусства покажут собственные творческие способности на всероссийском уровне. Отборочные мероприятия, малые Дельфийские игры, проходят ещё ноября 2022 года. На них определяют составы сборных команд. Ожидается, что в Играх примут участие около 2500 творческих людей в возрасте от 10 до 25 лет, - рассказывают организаторы игр.



В этом году состязания будут проходить по 34 номинациям художественного, профессионального и научно-технического творчества. Среди них есть номинации прошлых лет: «Фортепиано», «Театр», «Скрипка», «Дизайн одежды», «Искусство воспитания», «Классический танец», «Академическое пение», «Защита персональных данных», «Изобразительное искусство», «Тележурналистика», «Художественное чтение», «Эпидемиология и биоинформатика» и др., а также новые номинации: «Историческое просвещение», «Аналитика трендов».



Кроме того, на XXII молодёжных Дельфийских играх России презентуют новую номинацию следующих Игр – «Радиобиология».

В ходе соревнований будет разыграно более 100 комплектов наград: золотые, серебряные и бронзовые медали Дельфийских игр.



Заявку на участие в XXII молодёжных Дельфийских играх России можно заполнить до 28 февраля на сайте: https://reg.delphic.world/. Важный момент: к рассмотрению принимаются только единые сводные заявки от регионов, поданные с 10 по 28 февраля.

