В честь Дня защитника Отечества в Улан-Удэ устроят семицветный салют

Он будет состоять из 30 залпов
На полигоне Сосновый бор в Улан-Удэ «отрепетировали» салют ко Дню защитника Отечества, который Бурятия вместе со всей страной отметит в этот четверг, 23 февраля. Совместную салютную тренировку провели военнослужащие внештатного салютного дивизиона и расчёты гаубичной батареи артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО).
В мероприятии приняли участие два артиллерийских подразделения от разных воинских частей. Артиллеристы под руководством начальника ракетных войск и артиллерии армии отработали слаженность действий номеров расчётов шести гаубиц Д-30 и двух установок для запуска салютных выстрелов.
- Во время тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор сделали на достижение синхронности работы расчётов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов, – рассказали в пресс-службе ВВО
Праздничный салют в Улан-Удэ начнётся в 21:00. Он будет состоять из 30 залпов с темпом в 15 секунд. Всего в небо над столицей Бурятии выпустят свыше 300 фейерверочных изделий типа «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Солнце», «Пламенный», «Вега-1, -2, -4» и «Небо». Сами заряды представлены в семи цветах – серебристый, зелёно-красный, красно-белый, зелёно-белый, синий, голубой и жёлтый.
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