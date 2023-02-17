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C 20 февраля в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 будет изменена схема движения автобуса №100.
Движение автобусов будет осуществляться в объезд закрытого участка по улице Радикальцева по ул. Воронежская – ул. Кундо – ул. Керамическая, затем в объезд закрытого участка по улице Гагарина и улица Коллективная - через ул. Щульца-ул. Революции 1905 года.
При этом на ул. Революции 1905 года в районе пересечения с ул. Шульца в направлении центра города будет организован временный остановочный пункт, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также изменится схема маршрутов №№ 57, 97 и 97К, 27 и 56.
В Улан-Удэ изменения в схеме движения маршрута №100
Общество, Фото:
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