17 февраля

16 февраля

Популярное

В Улан-Удэ изменения в схеме движения маршрута №100

В Улан-Удэ изменения в схеме движения маршрута №100
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они будут ездить по-новому уже со следующей недели

C 20 февраля в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 будет изменена схема движения автобуса №100.

Движение автобусов будет осуществляться в объезд закрытого участка по улице Радикальцева по ул. Воронежская – ул. Кундо – ул. Керамическая, затем в объезд закрытого участка по улице Гагарина и улица Коллективная - через ул. Щульца-ул. Революции 1905 года.

При этом на ул. Революции 1905 года в районе пересечения с ул. Шульца в направлении центра города будет организован временный остановочный пункт, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также изменится схема маршрутов №№ 5797 и 97К27 и 56.

пассажирские перевозки автобус маршрутки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В день «Дугжуубы» в Улан-Удэ усилят контроль на дорогах
В день «Дугжуубы» в Улан-Удэ усилят контроль на дорогах
Общество, 17.02.2023
В городе будут дежурить более полусотни сотрудников ДПС
В Бурятии продолжат внедрять систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами
В Бурятии продолжат внедрять систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами
Общество, 17.02.2023
Алексей Цыденов подписал распоряжение о продлении пилотного проекта
Владимир Путин увидит Улан-Удэ будущего
Владимир Путин увидит Улан-Удэ будущего
Общество, 17.02.2023
Президенту России представят мастер-план бурятской столицы
В Улан-Удэ обрезали ветви разросшегося дерева
В Улан-Удэ обрезали ветви разросшегося дерева
Общество, 17.02.2023
Ветви дерева мешали пешеходам и автомобилистам 
Самые маленькие улан-удэнцы присоединились к «Глобальному ёхору»
Самые маленькие улан-удэнцы присоединились к «Глобальному ёхору»
Общество, 17.02.2023
В мероприятии приняли участие свыше 160 детей в возрасте от 3 до 7 лет
В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры
В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры
Общество, 17.02.2023
Жителей республики предупредили о возможных сбоях в телевещании
В Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №57
В Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №57
Общество, 17.02.2023
Это связано с ремонтными работами 
В Железнодорожном районе Улан-Удэ перенесли отключение холодной воды
В Железнодорожном районе Улан-Удэ перенесли отключение холодной воды
Общество, 17.02.2023
Она исчезнет из квартир позже, чем планировалось
В Бурятии определили младшеклассников с самым красивым почерком
В Бурятии определили младшеклассников с самым красивым почерком
Общество, 17.02.2023
Конкурс русской каллиграфии прошёл в Мухоршибирском районе
Маршруты №97 и 97К будут заезжать на улицу Жуковского в Улан-Удэ
Маршруты №97 и 97К будут заезжать на улицу Жуковского в Улан-Удэ
Общество, 17.02.2023
Из-за внедрения новой схемы движения «выпали» две остановки
Мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля
Мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля
Общество, 17.02.2023
Как показал опрос, на праздник мужчины обычно получают в подарок одежду, аксессуары, парфюмерию, сувениры, сладости, телефоны и рыболовный инвентарь
В Бурятии скоропостижно скончался замруководителя районного лесхоза
В Бурятии скоропостижно скончался замруководителя районного лесхоза
Общество, 17.02.2023
Игорь Архипов посвятил лесному хозяйству половину своей жизни
200 тысяч школьников России смогут отправиться в бесплатные путешествия
200 тысяч школьников России смогут отправиться в бесплатные путешествия
Общество, 17.02.2023
Правительство выделит 1 млрд рублей на программу бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
Музыкантов Бурятии приглашают на конкурс «Созвездия Арктики»
Музыкантов Бурятии приглашают на конкурс «Созвездия Арктики»
Общество, 17.02.2023
 В конкурсе могут участвовать учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студий, студенты, преподаватели, а также музыканты-любители.
В Улан-Удэ изменится схема движения автобусов № 27 и 56
В Улан-Удэ изменится схема движения автобусов № 27 и 56
Общество, 17.02.2023
Они будут ездить по-новому уже со следующей недели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^