В день «Дугжуубы» в Улан-Удэ усилят контроль на дорогах

В городе будут дежурить более полусотни сотрудников ДПС
В ближайшее воскресенье, 19 февраля – за два дня до Сагаалгана – в столице Бурятии пройдёт обряд «Дугжууба». Ритуальные костры зажгут в 11 местах
. Контроль за дорожным движением там решили усилить.
Как сообщили в МВД по Бурятии, возле самых посещаемых дацанов в Улан-Удэ, а также в пригородном селе Иволгинск определили и подготовили дополнительные стоянки для транспорта.
- Общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах праздничных мероприятий будут осуществлять более 50 инспекторов дорожно-патрульной службы, – отметили в ведомстве.
Религиозные мероприятия обычно собирают много людей, и потому дорожная обстановка неизбежно осложняется. Автомобилистов призвали соблюдать требования ПДД, руководствоваться жестами регулировщиков и уважительно относиться к другим участникам движения. Кроме того, водителям напомнили о недопустимости поездок в нетрезвом виде – во избежание аварийных ситуаций на дороге.
В городе будут дежурить более полусотни сотрудников ДПС
Алексей Цыденов подписал распоряжение о продлении пилотного проекта
Президенту России представят мастер-план бурятской столицы
Ветви дерева мешали пешеходам и автомобилистам
В мероприятии приняли участие свыше 160 детей в возрасте от 3 до 7 лет
Жителей республики предупредили о возможных сбоях в телевещании
Это связано с ремонтными работами
Она исчезнет из квартир позже, чем планировалось
Конкурс русской каллиграфии прошёл в Мухоршибирском районе
Из-за внедрения новой схемы движения «выпали» две остановки
Как показал опрос, на праздник мужчины обычно получают в подарок одежду, аксессуары, парфюмерию, сувениры, сладости, телефоны и рыболовный инвентарь
Игорь Архипов посвятил лесному хозяйству половину своей жизни
Правительство выделит 1 млрд рублей на программу бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
В конкурсе могут участвовать учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студий, студенты, преподаватели, а также музыканты-любители.
Они будут ездить по-новому уже со следующей недели