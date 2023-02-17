В день «Дугжуубы» в Улан-Удэ усилят контроль на дорогах

В городе будут дежурить более полусотни сотрудников ДПС







Как сообщили в МВД по Бурятии, возле самых посещаемых дацанов в Улан-Удэ, а также в пригородном селе Иволгинск определили и подготовили дополнительные стоянки для транспорта.



- Общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах праздничных мероприятий будут осуществлять более 50 инспекторов дорожно-патрульной службы, – отметили в ведомстве.



Религиозные мероприятия обычно собирают много людей, и потому дорожная обстановка неизбежно осложняется. Автомобилистов призвали соблюдать требования ПДД, руководствоваться жестами регулировщиков и уважительно относиться к другим участникам движения. Кроме того, водителям напомнили о недопустимости поездок в нетрезвом виде – во избежание аварийных ситуаций на дороге.



