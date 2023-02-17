Владимир Путин увидит Улан-Удэ будущего

Президенту России представят мастер-план бурятской столицы







В пресс-службе полпреда напомнили: программа их «реновации» началась в 2021 году. Тогда на Восточном экономическом форуме Владимир Путин дал старт масштабному проекту по обретению нового облика населённых пунктов. Администрация президента, правительство России и власти субъектов с учётом мнения населения приступили к разработке мастер-планов (МП) 25 городов ДФО: девяти –с численностью более 50 тысяч человек, трёх, где проживает менее 50 тысяч, 11 столичных центров и двух столиц БАМа – Тынды и Северобайкальска.



- Для нас это историческая возможность создать лучшие условия жизни, преобразить Дальний Восток. Важно, чтобы позитивные перемены отражали ожидания людей, решали самые острые и насущные вопросы, – отметил Юрий Трутнев.



В правительстве РФ уже утвердили план развития Петропавловска-Камчатского. А мастер-планы Улан-Удэ, Читы, Южно-Сахалинска с Корсаковым, Тынды и Северобайкальска в ближайшее время представят главе государства.



В высокой степени готовности – разработка МП Магадана, Благовещенска и Нерюнгри. Для пяти городов – Анадыри, Краснокаменска, Находки, Уссурийска и Якутска – создали концепции. На начальной стадии пока Арсеньев, Белогорск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Свободный и Советская Гавань.



- Мы идём вперёд. Может быть, не везде так активно, как хотелось бы. Но есть позитивный пример Петропавловска-Камчатского. План развития краевой столицы утвердило правительство, и коллеги начали его реализацию. Надеюсь, что шаг за шагом и другие города приступят к воплощению своих проектов, – заметил помощник президента РФ Максим Орешкин.



Проекты профинансируют на федеральном уровне. Президент РФ специально для дальневосточных городов дополнительно выделил специальный казначейский лимит размером в 100 миллиардов рублей. Путин также принял решение о предоставлении отдельного лимита для Дальнего Востока в рамках всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды объёмом в 5 миллиардов рублей ежегодно на 2023-ий и 2024-ый годы.



Для реализации мероприятий мастер-планов регионам ДФО по линии Минвостокразвития России представят единую субсидию на модернизацию социальной инфраструктуры. На строительство и ремонт более 300 объектов культуры, здравоохранения, спорта, инфраструктуры до 2025 года направят 75 миллиардов рублей. Часть этой суммы – 27 миллиардов 700 миллионов – на 2023 и 2024 годы уже распределили. Отметим, мастер-план определяет, как будет развиваться тот или иной город в ближайшие 10-20 лет.





Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провёл заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО. На совещании стало известно, что скоро глава государства Владимир Путин ознакомится с мастер-планам нескольких дальневосточных городов, среди которых – и столица Бурятии.