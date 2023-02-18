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Жители района Бурятии отпразднуют «Сагаалган-2023»

Жители района Бурятии отпразднуют «Сагаалган-2023»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Праздничные мероприятия пройдут в райцентре

24 февраля в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии состоится празднование Белого месяца. В 11:00 на центральной площади начнётся театрализованное представление «Сагаалган-2023» (0+) с ёхором.

Торжественное открытие народного праздника пройдёт в районном культурно-досуговом центре с 11:50 (6+). Здесь проведут обряд «Золголго» и состоится конкурсная программа «Эрэ хун – эрдэни!» среди СП, ТОСов, учреждений и организаций села Сосново-Озёрское. В номинации «Эдир баатар» участвуют мальчики до 10 лет, «Баатар» - юноши от 11 до 25 лет, «Бухэ баатар» - мужчины от 26 до 40 лет.

В культурно-спортивном комплексе будут проведены спортивные соревнования. В 10:00 стартует турнир по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» (6+). В 13:00 начнутся соревнования по стрельбе из национального лука (0+).

В детской модельной библиотеке с 12:00 пройдут соревнования «Шагай Наадан» (0+). В РКДЦ в 15:00 состоится турнир по «hээр шаалган» (6+). Здесь же в 16:00 запланирована церемония награждения команд (6+), сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.
Бурятия Еравнинский район Сагаалган Праздники

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