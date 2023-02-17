В Улан-Удэ обрезали ветви разросшегося дерева

Ветви дерева мешали пешеходам и автомобилистам
На перекрёстке улиц Коммунистическая и Набережная в Улан-Удэ разрослось дерево и его ветви широко раскинулись. Они мешали проходу по тротуару, а также ограничивали видимость для автомобилистов при движении на перекрёстке.
О проблемном дереве сообщил улан-удэнец через сервис «Активный горожанин» продолжает решать проблемы города в начале этой недели.
Специалисты МБУ «Городское лесничество» выехали на место и провели работы по подрезке и вырезке порослей, сообщили в мэрии.
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Ветви дерева мешали пешеходам и автомобилистам
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