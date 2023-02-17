Четвёртый этап состоится в эту субботу в окрестностях Улан-Удэ
18 февраля пройдёт четвёртый этап чемпионата Бурятии по ледовым автогонкам «Лёд-2023». Соревнования состоятся на карьере около посёлка Сужа.
Турнир будет проведён по следующему расписанию:
9:00-10:00 – Регистрация участников.
9:00-10:30 – Административная и техническая проверка. Медицинский контроль.
10:30-11:30 – Свободная тренировка.
11:30-12:30 – Квалификация участников
12:30 – Брифинг
13:00 – Открытие соревнований
Направление движения на этапе будет осуществляться по часовой стрелке и «через джокер», сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь». Заключительный этап состоится 4 марта.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии продолжается чемпионат по ледовым автогонкам
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