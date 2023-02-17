В Бурятии продолжается чемпионат по ледовым автогонкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Четвёртый этап состоится в эту субботу в окрестностях Улан-Удэ



18 февраля пройдёт четвёртый этап чемпионата Бурятии по ледовым автогонкам «Лёд-2023». Соревнования состоятся на карьере около посёлка Сужа.



Турнир будет проведён по следующему расписанию:

9:00-10:00 – Регистрация участников.

9:00-10:30 – Административная и техническая проверка. Медицинский контроль.

10:30-11:30 – Свободная тренировка.

11:30-12:30 – Квалификация участников

12:30 – Брифинг

13:00 – Открытие соревнований



Направление движения на этапе будет осуществляться по часовой стрелке и «через джокер», сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь». Заключительный этап состоится 4 марта.



Возрастное ограничение: 0+.

