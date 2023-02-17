В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры

Жителей республики предупредили о возможных сбоях в телевещании
В ближайшие дни у жителей Бурятии могут возникнуть помехи в телевизорах. Перебои ТВ-трансляции обещают в период с 19 февраля по 13 марта с 13:37 до 14:45. Причина– так называемая солнечная интерференция.
- Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и антенна приёма на Земле оказываются на одной линии, – пишет «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на РТРС по Бурятии. – Тень от спутника падает на приёмную антенну – и сигнал теряется.
Продолжительность таких помех – до 26 минут в сутки. График возможных перерывов трансляции есть на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети ulan-ude.rtrs.ru/tv/breaks/.
По сути, произойдёт то же самое, как если, например, позади свечи включить прожектор – она станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приёмной станцией длится несколько минут, а затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».
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