Из-за внедрения новой схемы движения «выпали» две остановки
По просьбе улан-удэнцев с 19 февраля будет изменена схема маршрута №№ 97, 97К. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Теперь при движении из центра города автобусы будут двигаться по пр. 50-летия Октября – ул. Октябрьская - пр. 50-летия Октября – ул. Жуковского - далее по утверждённой схеме.
В обратном направлении автобусы будут ездить без изменений.
Изменение маршрута связано с тем, что при внедрении новой схемы движения на площади Комсомольской был запрещён поворот налево с Элеватора на улицу Жуковского. Так из пути следования маршрута №97 и 97 Квартал были исключены две остановки по ул. Жуковского - «Сибирьтелеком» и «Детский сад «Подснежник».
С 19 февраля автобусы будут заезжать на улицу Октябрьская для разворота и проезжать по улице Жуковского.
Маршруты №97 и 97К будут заезжать на улицу Жуковского в Улан-Удэ
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