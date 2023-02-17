В Бурятии прошёл республиканский турнир по шахматам

Соревнования проводились в городе Закаменск



В прошедшие выходные в Бурятии состоялся VIII традиционный республиканский шахматный турнир на призы совета депутатов муниципального образования «Закаменский район». Соревнования были посвящены празднованию столетия республики.



Всего участие в турнире приняло 142 шахматиста из Закаменского, Селенгинского, Курумканского, Иволгинского районов и города Улан-Удэ. Звездой турнира была юная шахматистка, чемпионка Европы Номина Д. В начале турнира она провела сеанс одновременной игры с юными спортсменами. На торжественном открытии Номина подарила Закаменской СОШ №1 10 комплектов шахмат и 5 шахматных часов.



Отборочные туры шли два дня. За это время было разыграно 42 призовых места. Призёрами и победителями соревнований стали:



В возрастной группе 2013 г.р. и младше

Мальчики

1 место – Арсений З. (г. Гусиноозёрск)

2 место – Алексей В. (г. Закаменск)

3 место – Илья Д. (г. Закаменск)

Девочки

1 место – Алёна Д. (п. Новоселенгинск)

2 место – Алтана Б. (с.Курумкан)

3 место – Нарана Д. (с. Курумкан)



В возрастной группе 2010-2012 гг.

Мальчики

1 место – Ардан Т. (г. Закаменск)

2 место – Галсан Б. (г. Закаменск)

3 место – Денис Д. (г. Закаменск)

Девочки

1 место – Алина А. (с. Сотниково Иволгинского района)

2 место – Айлана Г. (с. Енгорбой Закаменского района)

3 место – Аяна Л. (с. Енгорбой Закаменского района)



В возрастной группе 2009 г.р. и старше

Юноши

1 место – Кирилл Ж. (с. Иволгинск)

2 место – Жаргал Г. (г.Закаменск)

3 место – Зорикто Ц. (с. Курумкан)

Девушки

1 место – Сарантуя Л. (с. Курумкан)

2 место – Баярма Д. (с. Далахай Закаменского района)

3 место – Алтана Д. (г. Закаменск)



Среди взрослых

Мужчины

1 место – Номина Д. (г. Улан-Удэ)

2 место – Солбон Санжеев (г. Закаменск)

3 место – Анатолий Рушаков (г. Гусиноозёрск)

Женщины

1 место – Ариана Дондупова (с. Иволгинск)

2 место – Эржэна Ринчино (с. Курумкан)

3 место – Валентина Галсанова (г. Закаменск)



Победителями среди ветеранов стали: Виктор Георгиевич Руденко (с. Холтосон) и Роза Баировна Намжилова (г. Закаменск).



В номинации «Самый дальний и постоянный гость» победила Эльвира Олзобоева, тренер Курумканской ДЮСШ. Номинацию «Лучший тренер» получил педагог центра дополнительного образования, кандидат в мастера спорта Виктор Бадмажапов. Самыми юными шахматистами стали Туяна Б. и Эрдэни С. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.



