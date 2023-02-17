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В Бурятии прошёл республиканский турнир по шахматам

В Бурятии прошёл республиканский турнир по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проводились в городе Закаменск

В прошедшие выходные в Бурятии состоялся VIII традиционный республиканский шахматный турнир на призы совета депутатов муниципального образования «Закаменский район». Соревнования были посвящены празднованию столетия республики.

Всего участие в турнире приняло 142 шахматиста из Закаменского, Селенгинского, Курумканского, Иволгинского районов и города Улан-Удэ. Звездой турнира была юная шахматистка, чемпионка Европы Номина Д. В начале турнира она провела сеанс одновременной игры с юными спортсменами. На торжественном открытии Номина подарила Закаменской СОШ №1 10 комплектов шахмат и 5 шахматных часов.

Отборочные туры шли два дня. За это время было разыграно 42 призовых места. Призёрами и победителями соревнований стали:

В возрастной группе 2013 г.р. и младше
Мальчики
1 место – Арсений З. (г. Гусиноозёрск)
2 место – Алексей В. (г. Закаменск)
3 место – Илья Д. (г. Закаменск)
Девочки
1 место – Алёна Д. (п. Новоселенгинск)
2 место – Алтана Б. (с.Курумкан)
3 место – Нарана Д. (с. Курумкан)

В возрастной группе 2010-2012 гг.
Мальчики
1 место – Ардан Т. (г. Закаменск)
2 место – Галсан Б. (г. Закаменск)
3 место – Денис Д. (г. Закаменск)
Девочки
1 место – Алина А. (с. Сотниково Иволгинского района)
2 место – Айлана Г. (с. Енгорбой Закаменского района)
3 место – Аяна Л. (с. Енгорбой Закаменского района)

В возрастной группе 2009 г.р. и старше
Юноши
1 место – Кирилл Ж. (с. Иволгинск)
2 место – Жаргал Г. (г.Закаменск)
3 место – Зорикто Ц. (с. Курумкан)
Девушки
1 место – Сарантуя Л. (с. Курумкан)
2 место – Баярма Д. (с. Далахай Закаменского района)
3 место – Алтана Д. (г. Закаменск)

Среди взрослых
Мужчины
1 место – Номина Д. (г. Улан-Удэ)
2 место – Солбон Санжеев (г. Закаменск)
3 место – Анатолий Рушаков (г. Гусиноозёрск)
Женщины
1 место – Ариана Дондупова (с. Иволгинск)
2 место – Эржэна Ринчино (с. Курумкан)
3 место – Валентина Галсанова (г. Закаменск)

Победителями среди ветеранов стали: Виктор Георгиевич Руденко (с. Холтосон) и Роза Баировна Намжилова (г. Закаменск).

В номинации «Самый дальний и постоянный гость» победила Эльвира Олзобоева, тренер Курумканской ДЮСШ. Номинацию «Лучший тренер» получил педагог центра дополнительного образования, кандидат в мастера спорта Виктор Бадмажапов. Самыми юными шахматистами стали Туяна Б. и Эрдэни С. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

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