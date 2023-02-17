Как показал опрос, на праздник мужчины обычно получают в подарок одежду, аксессуары, парфюмерию, сувениры, сладости, телефоны и рыболовный инвентарь
В преддверии мужского праздника 23 февраля интернет-портал SuperJob провёл опрос среди мужчин Улан-Удэ на тему: хотят ли они подарки на праздник; и если да, то какие именно подарки; и какие подарки им дарят обычно.
Исследование показало, что каждый пятый мужчина в Улан-Удэ (21%) не хочет подарков на 23 февраля. Фактически же без презентов к Дню защитника Отечества остаётся каждый четвёртый (24%).
Каждый девятый мужчина хотел бы получить в подарок на 23 февраля деньги (11%). Нематериальных презентов — проявлений любви и внимания — ожидают 10%. Ещё 6% не против новой одежды и аксессуаров. О новом телефоне говорят 5% опрошенных, о парфюмерии — 3%, а 2% хотели бы пополнить свой арсенал новым ножом или охотничьим ружьём. 7% считают, что уж если и желать, то только автомобиль.
Спортивную экипировку, книги, инструменты, алкоголь и билеты в путешествие хочет получить по 3% опрошенных. Ещё 20% назвали другие варианты — аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, билеты в кино, наручные часы, сертификат на массаж и т. д. Любому подарку на 23 февраля будут рады 4% респондентов.
Опрос также показал, что обычно получают мужчины на День защитника Отечества.
Каждому пятому (19%) обычно преподносят одежду или аксессуары. Каждый восьмой (13%) получает парфюмерию, 7% — сувениры. Ещё 7% охарактеризовали свои обычные подарки как «всякая ерунда». Проявления любви и знаки внимания считают подарком 5%. Бритвенные принадлежности дарят 6% опрошенных, деньги — 4%, алкоголь — 2%. Каждый девятый (11%) получает другие подарки — упоминались сладости, деликатесы, техника, телефоны, романтические ужины, рыболовный инвентарь.
Мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля
Общество, Фото:
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