17 февраля

16 февраля

Популярное

200 тысяч школьников России смогут отправиться в бесплатные путешествия

200 тысяч школьников России смогут отправиться в бесплатные путешествия
Общество,  Фото:pixabay.com.
Правительство выделит 1 млрд рублей на программу бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

В России ученики 5-9 классов продолжат путешествовать в рамках программы бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023. На это будет выделен 1 миллиард рублей, сообщает министерство экономического развития Российской Федерации.

- Расширим туристическую программу, благодаря которой школьники смогут совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю или соседним регионам, чтобы лучше познакомиться с их историей, традициями, культурными особенностями. Причём ребята и их родители смогут самостоятельно выбирать направления и места, которые хотели бы посетить. Сегодня направим на реализацию этой меры 1 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат 29 российским субъектам, которые специально разработали для детей такие поездки, - рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, «Эта программа стартовала в 2022 году и получила положительные отклики от всех её участников».
Субсидию на софинансирование туристических поездок, учащихся получат 29 субъектов, а в поездки смогут поехать 200 тысяч школьников 5-9 классов. Финансирование программы в 2023 году расширится в два раза в сравнении с 2022 годом, а география - ещё на 11 регионов. Минэкономразвития России планирует довести средства до регионов в течение месяца.

В 2022 году на программу было направлено 500 млн рублей, в ней приняли участие 100 тыс. школьников из 18 регионов страны.


туризм национальный проект школьники путешествие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля
Мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля
Общество, 17.02.2023
Как показал опрос, на праздник мужчины обычно получают в подарок одежду, аксессуары, парфюмерию, сувениры, сладости, телефоны и рыболовный инвентарь
В Бурятии скоропостижно скончался замруководителя районного лесхоза
В Бурятии скоропостижно скончался замруководителя районного лесхоза
Общество, 17.02.2023
Игорь Архипов посвятил лесному хозяйству половину своей жизни
200 тысяч школьников России смогут отправиться в бесплатные путешествия
200 тысяч школьников России смогут отправиться в бесплатные путешествия
Общество, 17.02.2023
Правительство выделит 1 млрд рублей на программу бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
Музыкантов Бурятии приглашают на конкурс «Созвездия Арктики»
Музыкантов Бурятии приглашают на конкурс «Созвездия Арктики»
Общество, 17.02.2023
 В конкурсе могут участвовать учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студий, студенты, преподаватели, а также музыканты-любители.
В Улан-Удэ изменится схема движения автобусов № 27 и 56
В Улан-Удэ изменится схема движения автобусов № 27 и 56
Общество, 17.02.2023
Они будут ездить по-новому уже со следующей недели
В Улан-Удэ увеличили количество автобусов с сотых кварталов в выходные
В Улан-Удэ увеличили количество автобусов с сотых кварталов в выходные
Общество, 17.02.2023
В выходные горожане ездят не меньше, чем в рабочие дни 
Часть жителей Бурятии добираются до работы больше часа
Часть жителей Бурятии добираются до работы больше часа
Общество, 17.02.2023
А почти половина наших земляков ездят туда на личных авто
На окраине Улан-Удэ борются с зимним потопом
На окраине Улан-Удэ борются с зимним потопом
Общество, 17.02.2023
На Верхней Берёзовке едва не залило дорогу и дворы
На Байкале продолжают строить глубоководный нейтринный телескоп
На Байкале продолжают строить глубоководный нейтринный телескоп
Общество, 17.02.2023
Учёные с помощью него будут изучать потоки сверхвысоких энергий
Педагог из Бурятии заняла первое место на Байкальском международном Art-фестивале
Педагог из Бурятии заняла первое место на Байкальском международном Art-фестивале
Общество, 17.02.2023
Она представила урок по бурятской музыкальной литературе, посвященного опере Б. Ямпилова «Чудесный клад»
В Улан-Удэ жители двух улиц самовольно подключились к водопроводу
В Улан-Удэ жители двух улиц самовольно подключились к водопроводу
Общество, 17.02.2023
Халявщики хотели сэкономить на холодной воде и нарвались на крупный штраф
Плесень и трещины: В сельской школе в Бурятии сделали халтурный ремонт на 15 млн
Плесень и трещины: В сельской школе в Бурятии сделали халтурный ремонт на 15 млн
Общество, 17.02.2023
Выявленные общественниками недочёты просто замаскировали
На Байкале открыли ледовую переправу на остров Ольхон
Общество, 17.02.2023
За ограничительные вешки выезжать запрещено
Зрители в восторге от новой программы цирка Бурятии
Зрители в восторге от новой программы цирка Бурятии
Общество, 17.02.2023
«Это было очень красиво!» - признаются зрители 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^