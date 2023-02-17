200 тысяч школьников России смогут отправиться в бесплатные путешествия

Правительство выделит 1 млрд рублей на программу бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»



В России ученики 5-9 классов продолжат путешествовать в рамках программы бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023. На это будет выделен 1 миллиард рублей, сообщает министерство экономического развития Российской Федерации.



- Расширим туристическую программу, благодаря которой школьники смогут совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю или соседним регионам, чтобы лучше познакомиться с их историей, традициями, культурными особенностями. Причём ребята и их родители смогут самостоятельно выбирать направления и места, которые хотели бы посетить. Сегодня направим на реализацию этой меры 1 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат 29 российским субъектам, которые специально разработали для детей такие поездки, - рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.



По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, «Эта программа стартовала в 2022 году и получила положительные отклики от всех её участников».

Субсидию на софинансирование туристических поездок, учащихся получат 29 субъектов, а в поездки смогут поехать 200 тысяч школьников 5-9 классов. Финансирование программы в 2023 году расширится в два раза в сравнении с 2022 годом, а география - ещё на 11 регионов. Минэкономразвития России планирует довести средства до регионов в течение месяца.



В 2022 году на программу было направлено 500 млн рублей, в ней приняли участие 100 тыс. школьников из 18 регионов страны.





