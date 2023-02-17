Музыкантов Бурятии приглашают на конкурс «Созвездия Арктики»

В конкурсе могут участвовать учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студий, студенты, преподаватели, а также музыканты-любители.



В марте Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ), который находится в городе Якутск, совместно с Минобрнауки России проведут I Международный (IV Всероссийский) фестиваль-конкурс «Созвездия Арктики – 2023» в год 150-летия русского композитора Сергея Рахманинова, сообщает пресс-служба института.



В конкурсе могут участвовать обучающиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студий, студенты, преподаватели, а также музыканты-любители.



Конкурс проводится для всех возрастных категориях, начиная от 7 лет, по пяти направлениям: народно-инструментальное исполнительство (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара); вокал (академический и эстрадный); композиция и инструментовка; кубок Радомира Борисова (баян, аккордеон); «Музыка для всех» (фортепиано).



В фестивальной программе примут участие знаменитые музыканты России. В числе жюри будут также иностранные эксперты.

Фестиваль-конкурс «Созвездия Арктики» пройдёт с 5 по 17 марта в дистанционном формате и с 18 по 23 марта - очном. Заявки принимаются через сайт конкурса до 1 марта.





Возрастное ограничение 6+







