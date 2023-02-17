В Улан-Удэ изменится схема движения автобусов № 27 и 56

Они будут ездить по-новому уже со следующей недели













Изменения коснутся и 56-х микриков. Им придётся объезжать закрытый участок на Гагарина и Коллективной через улицы Шульца и Революции 1905 года. На их пересечении в направлении центра города сделают временный остановочный пункт.







В ближайший понедельник, 20 февраля, в столице Бурятии перекроют сразу несколько улиц – Гагарина, Коллективная, Воронежская и часть Радикальцева (от Воронежской до Керамической). Причина – реконструкция тепломагистрали № 3.Из-за ремонта там изменится схема движения автобусов, следующих по маршруту № 27 (). Они будут следовать в объезд закрытого участка на Радикальцева через улицы Воронежская, Кундо и Керамическая и далее – по обычной схеме.