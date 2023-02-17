В Улан-Удэ увеличили количество автобусов с сотых кварталов в выходные

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В выходные горожане ездят не меньше, чем в рабочие дни



На маршруте №1, который ездит со 115 квартала до площади Советов, в будние дни задействовано восемь автобусов МУП «Городские маршруты», по выходным три.



- Но, как показывает практика, пассажиропоток из сотых кварталов в город в нерабочие дни особо не уменьшается. И поэтому с завтрашнего дня, в выходные, дополнительно на линию будут выходить ещё два автобуса. Итого пять, - сообщили в МУП «Городские маршруты».



На этом маршруте действует пересадочный тариф. То есть, если пассажир оплатил проезд в этом автобусе любой банковской картой, при пересадке на любой трамвай с неё деньги уже списываться не будут. Тариф действует в течение часа с момента высадки и посадки.



