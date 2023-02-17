В выходные горожане ездят не меньше, чем в рабочие дни
На маршруте №1, который ездит со 115 квартала до площади Советов, в будние дни задействовано восемь автобусов МУП «Городские маршруты», по выходным три.
- Но, как показывает практика, пассажиропоток из сотых кварталов в город в нерабочие дни особо не уменьшается. И поэтому с завтрашнего дня, в выходные, дополнительно на линию будут выходить ещё два автобуса. Итого пять, - сообщили в МУП «Городские маршруты».
На этом маршруте действует пересадочный тариф. То есть, если пассажир оплатил проезд в этом автобусе любой банковской картой, при пересадке на любой трамвай с неё деньги уже списываться не будут. Тариф действует в течение часа с момента высадки и посадки.
В Улан-Удэ увеличили количество автобусов с сотых кварталов в выходные
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