17 февраля

16 февраля

Популярное

На берегу Байкала высадят сосны и лиственницы

На берегу Байкала высадят сосны и лиственницы
Общество,  Фото:pixabay.com
Лесовосстановление в бухте Песчаная проводится на месте лесного пожара 2015 года

В Прибайкальском национальном парке новые площади для лесовосстановления будут готовы к этой весне. Об этом рассказали сотрудники лесохозяйственного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Они расчистили участок в 4 гектара в бухте Песчаной для высадки нескольких тысяч саженцев.

- Ещё осенью погибшие деревья были собраны в валы, для последующего сжигания: другого способа утилизации этой древесины нет, так как автомобильная дорога в Песчаную отсутствует, а по льду вывозить её небезопасно. Сейчас, когда набран определённый уровень снежного покрова, валы будем сжигать. Образовавшаяся зола будет удобрением для новых поколений деревьев. Планируем высадить на освобождённой площади порядка 5000 саженцев. Высадку рассчитываем провести традиционно весной и осенью с привлечением волонтёров, - объяснил Сергей Кочнев, заместитель директора по лесохозяйственной деятельности.

Лесовосстановление в бухте Песчаная проводится после крупного лесного пожара 2015 года. Огонь уничтожил и повредил деревья на площади более 3 тыс. гектаров, в том числе вдоль Большой Байкальской тропы (ББТ). Сотрудники природоохранного учреждения поэтапно обследуют и расчищают участки горельника, подготавливают к высадке аборигенных пород деревьев (сосны, лиственницы, кедра).

- В процессе лесовосстановления планируется восстановить должный уровень безопасности при прохождении местного участка ББТ, предотвратить эрозию почв на склонах, затронутых пожаром и вернуть этому популярному участку берега Байкала эстетическую привлекательность, - сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Байкал лесовосстановление национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ снимают клип о Сагаалгане
В Улан-Удэ снимают клип о Сагаалгане
Общество, 17.02.2023
Увидеть его можно будет 21 февраля
В Чите открылся приют для более 1000 собак
В Чите открылся приют для более 1000 собак
Общество, 17.02.2023
В нём принимают как бездомных животных, так и тех, от кого отказались владельцы
Бурятские борцы завоевали 38 медалей на чемпионате ДФО
Бурятские борцы завоевали 38 медалей на чемпионате ДФО
Общество, 17.02.2023
На чемпионат, который принимал Улан-Удэ, съехались сильнейшие борцы из шести дальневосточных регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
На улицах Иркутска появился рестайлинговый троллейбус
На улицах Иркутска появился рестайлинговый троллейбус
Общество, 17.02.2023
В других городах России новый «Адмирал» ещё не эксплуатировался
В Бурятии прошёл республиканский турнир по шахматам
В Бурятии прошёл республиканский турнир по шахматам
Общество, 17.02.2023
Соревнования проводились в городе Закаменск
В Бурятии разыгран ветеранский кубок по лёгкой атлетике
В Бурятии разыгран ветеранский кубок по лёгкой атлетике
Общество, 17.02.2023
Спортсмены республики завоевали 14 наград
Нацмузей Бурятии рассказал о планах на 2023 год
Нацмузей Бурятии рассказал о планах на 2023 год
Общество, 17.02.2023
Особое внимание учреждение уделит юбилею республики
Самбист из Бурятии стал призёром первенства России
Самбист из Бурятии стал призёром первенства России
Общество, 17.02.2023
Соревнования проходили в Свердловской области
На трассе в Бурятии восстановлено движение
На трассе в Бурятии восстановлено движение
Общество, 17.02.2023
Движение восстановлено по обеим полосам 
В России поддержат начинающих сельхозпроизводителей
В России поддержат начинающих сельхозпроизводителей
Общество, 17.02.2023
Будет увеличен размер гранта до 7 млн. рублей для животноводов, до 5 млн. рублей – для тех, кто работает в сфере растениеводства, до 20 млн. рублей будет увеличен размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^