На берегу Байкала высадят сосны и лиственницы

Лесовосстановление в бухте Песчаная проводится на месте лесного пожара 2015 года



В Прибайкальском национальном парке новые площади для лесовосстановления будут готовы к этой весне. Об этом рассказали сотрудники лесохозяйственного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Они расчистили участок в 4 гектара в бухте Песчаной для высадки нескольких тысяч саженцев.



- Ещё осенью погибшие деревья были собраны в валы, для последующего сжигания: другого способа утилизации этой древесины нет, так как автомобильная дорога в Песчаную отсутствует, а по льду вывозить её небезопасно. Сейчас, когда набран определённый уровень снежного покрова, валы будем сжигать. Образовавшаяся зола будет удобрением для новых поколений деревьев. Планируем высадить на освобождённой площади порядка 5000 саженцев. Высадку рассчитываем провести традиционно весной и осенью с привлечением волонтёров, - объяснил Сергей Кочнев, заместитель директора по лесохозяйственной деятельности.



Лесовосстановление в бухте Песчаная проводится после крупного лесного пожара 2015 года. Огонь уничтожил и повредил деревья на площади более 3 тыс. гектаров, в том числе вдоль Большой Байкальской тропы (ББТ). Сотрудники природоохранного учреждения поэтапно обследуют и расчищают участки горельника, подготавливают к высадке аборигенных пород деревьев (сосны, лиственницы, кедра).



- В процессе лесовосстановления планируется восстановить должный уровень безопасности при прохождении местного участка ББТ, предотвратить эрозию почв на склонах, затронутых пожаром и вернуть этому популярному участку берега Байкала эстетическую привлекательность, - сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

