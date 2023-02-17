В селе Бурятии капитально отремонтируют дом культуры

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Работы проведут в селе Могсохон



В этом году в Кижингинском районе Бурятии отремонтируют Могсохонский сельский дом культуры. ДК в улусе Могсохон был построен в 1958 году по инициативе выходца из села Цырен-Доржо Дамдинжапова, который в то время занимал пост министра культуры Бурятской АССР. С тех пор здесь ни разу не проводился капитальный ремонт и здание сильно обветшало.



В этом году на капитальный ремонт будет выделено 12 млн 774 тыс. 800 рублей из федерального бюджета и 815 тыс. 413 рублей – из республиканского. На эти средства приведут в порядок кровлю и фасад, проведут отделочные работы, водоснабжение, канализацию, отопление, вентиляцию, электроснабжение, электроосвещение и наружную канализацию.



В селе Могсохон проживает 1047 человек. В доме культуры расположены библиотека, музей, зрительный зал на 120 посадочных мест. В настоящее время действуют 12 клубных формирований, из них два народных коллектива: народный фольклорный ансамбль «Мунхэ гэрэл» и народный ансамбль песни и танца «Улзы жаргал».



- В нашем доме культуры никогда не бывает пусто и грустно. Очень рады, что в этом году его отремонтируют. Мы здесь также будем проводить все календарные национальные праздники, районные конкурсы и мастер-классы по валянию шерсти, а также фольклорные экспедиции по Могсохонскому сомону. В новом клубе – к новым вершинам! – поделилась заведующая сельским домом культуры Сэсэгма Батомункуева.



Местные жители тоже не скрывают своей радости.



- Свершилось! Год Кролика наступит и весть хорошую прислал. Наш храм искусства увидит новый мир, - воодушевленно сказала участница ансамбля «Мунхэ Гэрэл» Жибзема Цыренжапова.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, в 2023 году в Бурятии отремонтируют семь домов культуры.



