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В селе Бурятии капитально отремонтируют дом культуры

В селе Бурятии капитально отремонтируют дом культуры
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Работы проведут в селе Могсохон

В этом году в Кижингинском районе Бурятии отремонтируют Могсохонский сельский дом культуры. ДК в улусе Могсохон был построен в 1958 году по инициативе выходца из села Цырен-Доржо Дамдинжапова, который в то время занимал пост министра культуры Бурятской АССР. С тех пор здесь ни разу не проводился капитальный ремонт и здание сильно обветшало.

В этом году на капитальный ремонт будет выделено 12 млн 774 тыс. 800 рублей из федерального бюджета и 815 тыс. 413 рублей – из республиканского. На эти средства приведут в порядок кровлю и фасад, проведут отделочные работы, водоснабжение, канализацию, отопление, вентиляцию, электроснабжение, электроосвещение и наружную канализацию.

В селе Могсохон проживает 1047 человек. В доме культуры расположены библиотека, музей, зрительный зал на 120 посадочных мест. В настоящее время действуют 12 клубных формирований, из них два народных коллектива: народный фольклорный ансамбль «Мунхэ гэрэл» и народный ансамбль песни и танца «Улзы жаргал».

- В нашем доме культуры никогда не бывает пусто и грустно. Очень рады, что в этом году его отремонтируют. Мы здесь также будем проводить все календарные национальные праздники, районные конкурсы и мастер-классы по валянию шерсти, а также фольклорные экспедиции по Могсохонскому сомону. В новом клубе – к новым вершинам! – поделилась заведующая сельским домом культуры Сэсэгма Батомункуева.

Местные жители тоже не скрывают своей радости.

- Свершилось! Год Кролика наступит и весть хорошую прислал. Наш храм искусства увидит новый мир, - воодушевленно сказала участница ансамбля «Мунхэ Гэрэл» Жибзема Цыренжапова.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, в 2023 году в Бурятии отремонтируют семь домов культуры.

капитальный ремонт дом культуры Бурятия Кижингинский район

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