Соревнования проходили в Свердловской области
Бронзовым призёром главного отборочного старта на первенство мира и Европы по боевому самбо стал бурятский спортсмен Самба Цыремпилов.
В упорной борьбе в весовой категории до 64 кг самбист сумел завоевать не только медаль первенства страны, но и выполнить норматив мастера спорта России. Об этом министерству спорта РБ сообщил тренер спортсмена Андрей Будожапов.
Первенство России по спортивному самбо среди юношей и девушек и по боевому самбо среди юношей проходило в городе Верхняя Пышма Свердловской области. В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов в возрасте от 18 до 20 лет со всей страны. На первенствах разыгрывались медали в 23 весовых категориях: по 8 у юниоров и юниорок в спортивном самбо и 7 в боевом самбо.
Самбист из Бурятии стал призёром первенства России
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