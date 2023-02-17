Самбист из Бурятии стал призёром первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования проходили в Свердловской области



Бронзовым призёром главного отборочного старта на первенство мира и Европы по боевому самбо стал бурятский спортсмен Самба Цыремпилов.



В упорной борьбе в весовой категории до 64 кг самбист сумел завоевать не только медаль первенства страны, но и выполнить норматив мастера спорта России. Об этом министерству спорта РБ сообщил тренер спортсмена Андрей Будожапов.



Первенство России по спортивному самбо среди юношей и девушек и по боевому самбо среди юношей проходило в городе Верхняя Пышма Свердловской области. В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов в возрасте от 18 до 20 лет со всей страны. На первенствах разыгрывались медали в 23 весовых категориях: по 8 у юниоров и юниорок в спортивном самбо и 7 в боевом самбо.

