17 февраля

16 февраля

Популярное

В Бурятии определились с талисманом зимних сельских игр

В Бурятии определились с талисманом зимних сельских игр
Общество,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
На этот раз им станет заяц

С 27 февраля по 3 марта в Прибайкальском районе Бурятии пройдут XVI очередные зимние сельские спортивные игры (возрастное ограничение 6+). Подготовка к масштабному спортивному мероприятию началась ещё в январе. Оно объединит около тысячи человек со всей республики.

До соревнований остаётся десять дней. Талисман предстоящих Игр уже выбрали. Это заяц – символ наступающего года по восточному календарю.

Торжественное открытие состоится на стадионе в селе Тарунтаево 1 марта. Начало – в 19:00, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Участники поборются за звание лучших в восьми видах спорта – лыжных гонках, зимнем многоборье ГТО, беге на коньках, хоккее с мячом, спортивном ориентировании на лыжах, шахматах, шашках и настольном теннисе. 

- Район основательно подготовился к такому масштабному спортивному событию. Отремонтированы спортивные залы, проведён капитальный ремонт спортивных сооружений, приобретён специализированный автобус для перевозки спортсменов, – рассказал ранее министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. – Это лишь малая часть того, что удалось сделать.

Благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» район обзавёлся современной спортивной площадкой. Туда также поставили комплект спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

XVI республиканские сельские игры проходят в три этапа. Первый – малые игры в районах республики (до 16 января). Второй – зональные отборочные соревнования по хоккею с мячом (16-19 февраля) и третий – финальные состязания в Прибайкальском районе (27 февраля – 3 марта). Часть финалистов уже определилась.

Мероприятие должно было состояться в 2022 году, но его перенесли. Ранее прибайкальцев попросили навести порядок перед сельскими играми, а местных бизнесменов призвали задуматься о приветственной символике.

сельские игры соревнования спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале открыли ледовую переправу на остров Ольхон
Общество, 17.02.2023
За ограничительные вешки выезжать запрещено
Зрители в восторге от новой программы цирка Бурятии
Зрители в восторге от новой программы цирка Бурятии
Общество, 17.02.2023
«Это было очень красиво!» - признаются зрители 
Стало известно, каким будет студенческий городок мирового уровня в Улан-Удэ
Стало известно, каким будет студенческий городок мирового уровня в Улан-Удэ
Общество, 17.02.2023
В межвузовском кампусе «Байкал» появятся гостиница, подземная парковка и оздоровительный центр
Котельные четырёх школ в Бурятии загрязняли воздух
Котельные четырёх школ в Бурятии загрязняли воздух
Общество, 17.02.2023
Директора школ получили прокурорское представление
В Бурятии заяц проскакал перед госинспектором
В Бурятии заяц проскакал перед госинспектором
Общество, 17.02.2023
Также специалисты рассказали, почему зайца называют «косым»
В Бурятии злостную алименщицу отправили в колонию
В Бурятии злостную алименщицу отправили в колонию
Общество, 17.02.2023
Женщина задолжала собственной дочери 800 тысяч рублей
Улан-удэнцев озадачил странный летающий объект в небе над городом
Улан-удэнцев озадачил странный летающий объект в небе над городом
Общество, 17.02.2023
Жители бурятской столицы утверждают, что это была комета
Мать раненого контрактника из Бурятии добилась выплаты для него
Мать раненого контрактника из Бурятии добилась выплаты для него
Общество, 17.02.2023
Военный получил её только через пять месяцев
На Байкале откроется ледовая переправа на остров Ольхон
На Байкале откроется ледовая переправа на остров Ольхон
Общество, 17.02.2023
Трасса уже готова, установлены вешки, аншлаги и знаки
За год количество доноров в Бурятии выросло на 2%
За год количество доноров в Бурятии выросло на 2%
Общество, 17.02.2023
Служба крови Бурятии подвела итоги работы за 2022 год
Жителей Бурятии предупредили об очень тонком льде на севере Байкала
Жителей Бурятии предупредили об очень тонком льде на севере Байкала
Общество, 17.02.2023
Его толщина на целых 13 сантиметров меньше нормы
Национальный музей Бурятии подвёл итоги года
Национальный музей Бурятии подвёл итоги года
Общество, 17.02.2023
В 2022 году Национальный музей получил первый опыт частно-государственного партнерства и провёл Байкальскую ассамблею
В Бурятии объявили конкурс по отбору работ на родном языке для их издания
В Бурятии объявили конкурс по отбору работ на родном языке для их издания
Общество, 17.02.2023
На конкурс принимаются стихотворения на бурятском языке, детская и взрослая проза, краеведческая литература

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^