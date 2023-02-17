В Бурятии определились с талисманом зимних сельских игр

На этот раз им станет заяц
До соревнований остаётся десять дней. Талисман предстоящих Игр уже выбрали. Это заяц – символ наступающего года по восточному календарю.
Торжественное открытие состоится на стадионе в селе Тарунтаево 1 марта. Начало – в 19:00, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Участники поборются за звание лучших в восьми видах спорта – лыжных гонках, зимнем многоборье ГТО, беге на коньках, хоккее с мячом, спортивном ориентировании на лыжах, шахматах, шашках и настольном теннисе.
- Район основательно подготовился к такому масштабному спортивному событию. Отремонтированы спортивные залы, проведён капитальный ремонт спортивных сооружений, приобретён специализированный автобус для перевозки спортсменов, – рассказал ранее министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. – Это лишь малая часть того, что удалось сделать.
Благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» район обзавёлся современной спортивной площадкой. Туда также поставили комплект спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.
XVI республиканские сельские игры проходят в три этапа. Первый – малые игры в районах республики (до 16 января). Второй – зональные отборочные соревнования по хоккею с мячом (16-19 февраля) и третий – финальные состязания в Прибайкальском районе (27 февраля – 3 марта). Часть финалистов уже определилась.
Благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» район обзавёлся современной спортивной площадкой. Туда также поставили комплект спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.
XVI республиканские сельские игры проходят в три этапа. Первый – малые игры в районах республики (до 16 января). Второй – зональные отборочные соревнования по хоккею с мячом (16-19 февраля) и третий – финальные состязания в Прибайкальском районе (27 февраля – 3 марта). Часть финалистов уже определилась.
Мероприятие должно было состояться в 2022 году, но его перенесли. Ранее прибайкальцев попросили навести порядок перед сельскими играми, а местных бизнесменов призвали задуматься о приветственной символике.