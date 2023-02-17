В Бурятии определились с талисманом зимних сельских игр

Участники поборются за звание лучших в восьми видах спорта – лыжных гонках, зимнем многоборье ГТО, беге на коньках, хоккее с мячом, спортивном ориентировании на лыжах, шахматах, шашках и настольном теннисе.

На этот раз им станет заяц

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