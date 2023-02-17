Зрители в восторге от новой программы цирка Бурятии









Новая программа цирка Бурятии «Тайна пяти стихий», созданная в рамках 100-летия Бурятии, снова радует поклонников циркового искусства14 и 15 февраля, в преддверии Сагаалгана, в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ артисты Государственного цирка Бурятии показали свою программу «Тайна пяти стихий», которую презентовали совсем недавно.- Цирковая сказка не заканчивается. Коллектив успешно выступил в Питере, теперь снова выступает дома. Сюжет немного скорректирован с учётом того, что новогоднее путешествие главной героини уже завершилось, и она празднует свой день рождения. Но смысл остался тем же – о добре и дружбе, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.По замыслу главного режиссёра Леонида Ситова, в представлении по-новому раскрываются понятия быстротечности времени, пяти стихий, зла и добра, любви и верности.Цирковые артисты вновь показали все своё мастерство: выступили гуттаперчевые девушки, ловкие акробаты- вольтижёры, смелые воздушные гимнасты, весёлые клоуны, танцоры, артисты продемонстрировали жонглирование, игры со скакалками и хула-хупами. Вместе с цирковыми в программе были задействованы артисты из театра современного танца «Угол зрения» и Бурятской цирковой школы.- Я думала приду на детскую сказку, а нет. Программа понятна людям разного возраста и каждый увидит для себя новые смыслы. Ребёнок счастлив. А мне ещё понравилось, что наш цирк трансформируется из классического коллектива в нечто большее. Тут видна командная работа: акробатика, балет, спецэффекты, актёрское мастерство. Это было очень красиво! - с воодушевлением сказала зрительница Наталья.