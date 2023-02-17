17 февраля

16 февраля

Популярное

В Бурятии разыгран ветеранский кубок по лёгкой атлетике

В Бурятии разыгран ветеранский кубок по лёгкой атлетике
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены республики завоевали 14 наград

Ветераны-легкоатлеты Бурятии в очередной раз доказали, что спорт – норма жизни для каждого. Об этом говорят результаты прошедшего кубка республики по лёгкой атлетике. В конкурентной борьбе с представителями Иркутской области спортсмены Бурятии сумели завоевать 14 наград.

Обладателями золотых медалей кубка на дистанциях 60 м и 1500 м в возрастной категории 40-49 лет стали Виктория Набиева и Батор Рыгзынов. В забеге на этих же дистанциях только в возрастной категории 50-59 лет Владимир Евсюнин показал наилучшие результаты.

На дистанции 60 метров забеги выиграли Елена Маллаева в возрастной категории 50-59 лет, Николай Чанцев среди участников 35-39 лет, Сергей Викулин в категории 60-69 лет, среди любителей победу одержал Алексей Брезгин.

В забеге на 1500 метров среди участников в возрастной категории 60-69 лет не было равных Должин Цыдыпыловой и Александру Чиркову. Александр Мункоев отличился среди спортсменов 35-39 лет, а в категории «любители» забег выиграл Виталий Бандеев.

Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, уже в марте сильнейшие примут участие в зимнем чемпионате зоны Сибири и Дальнего Востока, а также в чемпионате России в помещении.
легкая атлетика кубок Бурятия кубок Бурятии спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Самбист из Бурятии стал призёром первенства России
Самбист из Бурятии стал призёром первенства России
Общество, 17.02.2023
Соревнования проходили в Свердловской области
На трассе в Бурятии восстановлено движение
На трассе в Бурятии восстановлено движение
Общество, 17.02.2023
Движение восстановлено по обеим полосам 
В России поддержат начинающих сельхозпроизводителей
В России поддержат начинающих сельхозпроизводителей
Общество, 17.02.2023
Будет увеличен размер гранта до 7 млн. рублей для животноводов, до 5 млн. рублей – для тех, кто работает в сфере растениеводства, до 20 млн. рублей будет увеличен размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам
В Улан-Удэ изменения в схеме движения маршрута №100
В Улан-Удэ изменения в схеме движения маршрута №100
Общество, 17.02.2023
Они будут ездить по-новому уже со следующей недели
В день «Дугжуубы» в Улан-Удэ усилят контроль на дорогах
В день «Дугжуубы» в Улан-Удэ усилят контроль на дорогах
Общество, 17.02.2023
В городе будут дежурить более полусотни сотрудников ДПС
В Бурятии продолжат внедрять систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами
В Бурятии продолжат внедрять систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами
Общество, 17.02.2023
Алексей Цыденов подписал распоряжение о продлении пилотного проекта
В Улан-Удэ обрезали ветви разросшегося дерева
В Улан-Удэ обрезали ветви разросшегося дерева
Общество, 17.02.2023
Ветви дерева мешали пешеходам и автомобилистам 
Самые маленькие улан-удэнцы присоединились к «Глобальному ёхору»
Самые маленькие улан-удэнцы присоединились к «Глобальному ёхору»
Общество, 17.02.2023
В мероприятии приняли участие свыше 160 детей в возрасте от 3 до 7 лет
В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры
В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры
Общество, 17.02.2023
Жителей республики предупредили о возможных сбоях в телевещании
В Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №57
В Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №57
Общество, 17.02.2023
Это связано с ремонтными работами 
В Железнодорожном районе Улан-Удэ перенесли отключение холодной воды
В Железнодорожном районе Улан-Удэ перенесли отключение холодной воды
Общество, 17.02.2023
Она исчезнет из квартир позже, чем планировалось
В Бурятии определили младшеклассников с самым красивым почерком
В Бурятии определили младшеклассников с самым красивым почерком
Общество, 17.02.2023
Конкурс русской каллиграфии прошёл в Мухоршибирском районе
Маршруты №97 и 97К будут заезжать на улицу Жуковского в Улан-Удэ
Маршруты №97 и 97К будут заезжать на улицу Жуковского в Улан-Удэ
Общество, 17.02.2023
Из-за внедрения новой схемы движения «выпали» две остановки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^