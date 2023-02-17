Спортсмены республики завоевали 14 наград
Ветераны-легкоатлеты Бурятии в очередной раз доказали, что спорт – норма жизни для каждого. Об этом говорят результаты прошедшего кубка республики по лёгкой атлетике. В конкурентной борьбе с представителями Иркутской области спортсмены Бурятии сумели завоевать 14 наград.
Обладателями золотых медалей кубка на дистанциях 60 м и 1500 м в возрастной категории 40-49 лет стали Виктория Набиева и Батор Рыгзынов. В забеге на этих же дистанциях только в возрастной категории 50-59 лет Владимир Евсюнин показал наилучшие результаты.
На дистанции 60 метров забеги выиграли Елена Маллаева в возрастной категории 50-59 лет, Николай Чанцев среди участников 35-39 лет, Сергей Викулин в категории 60-69 лет, среди любителей победу одержал Алексей Брезгин.
В забеге на 1500 метров среди участников в возрастной категории 60-69 лет не было равных Должин Цыдыпыловой и Александру Чиркову. Александр Мункоев отличился среди спортсменов 35-39 лет, а в категории «любители» забег выиграл Виталий Бандеев.
Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, уже в марте сильнейшие примут участие в зимнем чемпионате зоны Сибири и Дальнего Востока, а также в чемпионате России в помещении.
В Бурятии разыгран ветеранский кубок по лёгкой атлетике
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