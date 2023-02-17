В Бурятии пьяного водителя грузовика задержали росгвардейцы

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Он ехал по дороге, грубо нарушая правила



На севере Бурятии росгвардейцы задержали нетрезвого водителя грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по республике.



- Ночью на маршруте патрулирования в селе Багдарин экипаж вневедомственной охраны Р обратил внимание на грузовой автомобиль, который двигался по дороге с грубыми нарушениями правил дорожного движения. Остановив транспортное средство, в ходе проверки документов росгвардейцы почувствовали от водителя резкий запах алкоголя и заметили явные признаки опьянения, - рассказали в ведомстве.



На место был вызван автопатруль ДПС. Выяснилось, что 25-летний местный житель ранее уже подвергался наказанию за вождение в нетрезвом виде.



Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

