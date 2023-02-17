Улан-Удэ принимает чемпионат СФО и ДФО по мини-футболу

В турнире участвуют пять команд



17 февраля в Улан-Удэ стартует чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по мини-футболу. Турнир пройдёт в рамках всероссийских соревнований по мини-футболу среди мужчин «Первая лига» сезона 2022-23 гг.



Матчи проходят с 17 по 19 февраля. В соревнованиях принимают участие пять команд, которые сыграют по круговой системе. За титул чемпиона сразятся «Байкал-Автотрак» (г. Улан-Удэ), «36-я армия» (г. Улан-Удэ), «СШ №5» (г. Улан-Удэ), «АлтПолитех» (г. Барнаул) и сборная Забайкальского края.



Как сообщает союз федераций футбола «Сибирь», подобные соревнования мужских команд по мини-футболу проходят впервые с 2020 года.



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