В Бурятии заяц проскакал перед госинспектором







Кстати, в Бурприроднадзоре объяснили, почему зайца называют «косым». Всё дело в особенности глаз этих милых животных. У человека бинокулярное зрение: лучшее изображение мы получаем, когда смотрим двумя глазами.



- Чтобы хорошенько рассмотреть какого-нибудь человека, мы поворачиваем к нему лицо. А если не поворачиваем и рассматриваем его одним глазом, то этот человек сразу же начинает петь: «Что ты, милая, смотришь искоса…». У зайца глаза расставлены по бокам головы так, что он видит всё пространство вокруг себя – все 360 градусов. Соответственно, бинокулярного зрения у него нет, поэтому глядеть куда бы то ни было двумя глазами ему совершенно не нужно, - пояснили специалисты.



Поэтому, чтобы получше рассмотреть кто к нему приближается, заяц повернётся к нему не «лицом», а одним глазом, то есть с человеческой точки зрения будет «косить».





Госинспектор Александр Бурцев во время проведения зимнего маршрутного учёта в Бичурском районе Бурятии запечатлел зайца. Косой сидел на снегу, его едва было заметно благодаря пушистой белой шубке. Как только госинспектор стал к нему приближаться, заяц спрятался.