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В Бурятии злостную алименщицу отправили в колонию

В Бурятии злостную алименщицу отправили в колонию
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина задолжала собственной дочери 800 тысяч рублей

27-летняя жительница Заиграевского района Бурятии получила реальный срок за неуплату алиментов.

Женщина признана виновной по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка» (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

Мать 10-летней девочки с 2015 года по решению суда обязана уплачивать алименты на содержание ребёнка.

Но горе-мать деньги не выплачивала, накопив задолженность в сумме 800 тысяч рублей.

- За неисполнение решения суда она ранее была привлечена к административной ответственности в виде обязательных работ, однако наказание ею не отбыто. Сельчанка злоупотребляла спиртным, получала доходы от случайных заработков, оплатила в счёт задолженности лишь 2,2 тысячи рублей. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 1 год с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор пока не вступил в законную силу. 
алименты

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