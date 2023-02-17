В Бурятии злостную алименщицу отправили в колонию

Женщина задолжала собственной дочери 800 тысяч рублей



27-летняя жительница Заиграевского района Бурятии получила реальный срок за неуплату алиментов.



Женщина признана виновной по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка» (ч. 1 ст. 157 УК РФ).



Мать 10-летней девочки с 2015 года по решению суда обязана уплачивать алименты на содержание ребёнка.



Но горе-мать деньги не выплачивала, накопив задолженность в сумме 800 тысяч рублей.



- За неисполнение решения суда она ранее была привлечена к административной ответственности в виде обязательных работ, однако наказание ею не отбыто. Сельчанка злоупотребляла спиртным, получала доходы от случайных заработков, оплатила в счёт задолженности лишь 2,2 тысячи рублей. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 1 год с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор пока не вступил в законную силу.

