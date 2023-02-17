Стало известно, каким будет студенческий городок мирового уровня в Улан-Удэ

В межвузовском кампусе «Байкал» появятся гостиница, подземная парковка и оздоровительный центр



Каким будет студенческий городок, подробнее рассказал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Разработка проектной документации начнётся в ближайшее время. Сопровождением проектных работ займётся управление капитального строительства республики.



На территории кампуса «Байкал» возведут четыре корпуса. В первом разместятся межвузовские кафедры разных направлений – биофармацевтика, ИТ, инжиниринг, агропром, креативные индустрии и многое другое.



Во втором корпусе – так называемом конгресс-центре – оборудуют помещения для различных мероприятий. А ещё там будут коммерческие площади, подземная автостоянка и гостиница.



Третий предназначен для проживания самих студентов. Помимо общежития на три тысячи мест, там хотят открыть магазины, кафе, рестораны и фитнес-центры. В четвёртом корпусе построят физкультурно-оздоровительный центр. Один из плюсов – создание новых рабочих мест.



- Этот масштабный проект позволит увеличить востребованность наших выпускников со стороны предприятий ведущих отраслей экономики Сибири и Дальнего Востока и повысить качество жизни населения в целом, – подчеркнул Евгений Луковников. – Такой объект нам необходим, поэтому делаем всё возможное, чтобы приступить к строительству как можно быстрее. Уже готово техническое задание на разработку проекта. Он будет готов в 2024 году, и после мы сразу приступим к строительству.



Завершиться оно должно в 2026 году. В какую сумму обойдётся кампус – пока неизвестно. Её назовут уже в ходе проектирования.



«Байкал» появится на острове «Счастье» возле набережной и спортивной площадки Бурятского госуниверситета. Рядом расположатся здания театра песни и танца «Байкал» и Национального музея РБ.





- Кампус станет новым форматом организации студенческого быта, досуга и образования, а также новым городским инновационным кварталом, открытым для всех улан-удэнцев и гостей республики. Это один из главных объектов нашего мастер-плана, – написал ранее глава бурятской столицы на своей странице во «ВКонтакте».