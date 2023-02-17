17 февраля

16 февраля

Популярное

Стало известно, каким будет студенческий городок мирового уровня в Улан-Удэ

Стало известно, каким будет студенческий городок мирового уровня в Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В межвузовском кампусе «Байкал» появятся гостиница, подземная парковка и оздоровительный центр

В конце января мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков анонсировал строительство международного межвузовского кампуса для студентов из России, Монголии, Северного Китая и Кореи. Его строительство начнётся уже в 2024 году. По словам Шутенкова, это стало возможным благодаря руководителю региона Алексею Цыденову. Власти заручились поддержкой президента России Владимира Путина.

- Кампус станет новым форматом организации студенческого быта, досуга и образования, а также новым городским инновационным кварталом, открытым для всех улан-удэнцев и гостей республики. Это один из главных объектов нашего мастер-плана, – написал ранее глава бурятской столицы на своей странице во «ВКонтакте».

Каким будет студенческий городок, подробнее рассказал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Разработка проектной документации начнётся в ближайшее время. Сопровождением проектных работ займётся управление капитального строительства республики.

На территории кампуса «Байкал» возведут четыре корпуса. В первом разместятся межвузовские кафедры разных направлений – биофармацевтика, ИТ, инжиниринг, агропром, креативные индустрии и многое другое.
 
Во втором корпусе – так называемом конгресс-центре – оборудуют помещения для различных мероприятий. А ещё там будут коммерческие площади, подземная автостоянка и гостиница.

Третий предназначен для проживания самих студентов. Помимо общежития на три тысячи мест, там хотят открыть магазины, кафе, рестораны и фитнес-центры. В четвёртом корпусе построят физкультурно-оздоровительный центр. Один из плюсов – создание новых рабочих мест.
 
- Этот масштабный проект позволит увеличить востребованность наших выпускников со стороны предприятий ведущих отраслей экономики Сибири и Дальнего Востока и повысить качество жизни населения в целом, – подчеркнул Евгений Луковников. – Такой объект нам необходим, поэтому делаем всё возможное, чтобы приступить к строительству как можно быстрее. Уже готово техническое задание на разработку проекта. Он будет готов в 2024 году, и после мы сразу приступим к строительству.

Завершиться оно должно в 2026 году. В какую сумму обойдётся кампус – пока неизвестно. Её назовут уже в ходе проектирования.

«Байкал» появится на острове «Счастье» возле набережной и спортивной площадки Бурятского госуниверситета. Рядом расположатся здания театра песни и танца «Байкал» и Национального музея РБ.

кампус строительство студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Зрители в восторге от новой программы цирка Бурятии
Зрители в восторге от новой программы цирка Бурятии
Общество, 17.02.2023
«Это было очень красиво!» - признаются зрители 
Стало известно, каким будет студенческий городок мирового уровня в Улан-Удэ
Стало известно, каким будет студенческий городок мирового уровня в Улан-Удэ
Общество, 17.02.2023
В межвузовском кампусе «Байкал» появятся гостиница, подземная парковка и оздоровительный центр
Котельные четырёх школ в Бурятии загрязняли воздух
Котельные четырёх школ в Бурятии загрязняли воздух
Общество, 17.02.2023
Директора школ получили прокурорское представление
В Бурятии заяц проскакал перед госинспектором
В Бурятии заяц проскакал перед госинспектором
Общество, 17.02.2023
Также специалисты рассказали, почему зайца называют «косым»
В Бурятии злостную алименщицу отправили в колонию
В Бурятии злостную алименщицу отправили в колонию
Общество, 17.02.2023
Женщина задолжала собственной дочери 800 тысяч рублей
Улан-удэнцев озадачил странный летающий объект в небе над городом
Улан-удэнцев озадачил странный летающий объект в небе над городом
Общество, 17.02.2023
Жители бурятской столицы утверждают, что это была комета
Мать раненого контрактника из Бурятии добилась выплаты для него
Мать раненого контрактника из Бурятии добилась выплаты для него
Общество, 17.02.2023
Военный получил её только через пять месяцев
На Байкале откроется ледовая переправа на остров Ольхон
На Байкале откроется ледовая переправа на остров Ольхон
Общество, 17.02.2023
Трасса уже готова, установлены вешки, аншлаги и знаки
За год количество доноров в Бурятии выросло на 2%
За год количество доноров в Бурятии выросло на 2%
Общество, 17.02.2023
Служба крови Бурятии подвела итоги работы за 2022 год
Жителей Бурятии предупредили об очень тонком льде на севере Байкала
Жителей Бурятии предупредили об очень тонком льде на севере Байкала
Общество, 17.02.2023
Его толщина на целых 13 сантиметров меньше нормы
Национальный музей Бурятии подвёл итоги года
Национальный музей Бурятии подвёл итоги года
Общество, 17.02.2023
В 2022 году Национальный музей получил первый опыт частно-государственного партнерства и провёл Байкальскую ассамблею
В Бурятии объявили конкурс по отбору работ на родном языке для их издания
В Бурятии объявили конкурс по отбору работ на родном языке для их издания
Общество, 17.02.2023
На конкурс принимаются стихотворения на бурятском языке, детская и взрослая проза, краеведческая литература
В Улан-Удэ найденной на трассе кошке ампутировали хвост
В Улан-Удэ найденной на трассе кошке ампутировали хвост
Общество, 17.02.2023
Волонтёры сообщили, что её состояние стабилизировалось
Жителям райцентра Бурятии, лишённым общественного туалета, пообещали новый
Жителям райцентра Бурятии, лишённым общественного туалета, пообещали новый
Общество, 17.02.2023
Он появится в Кяхте вместе с пригородными кассами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^