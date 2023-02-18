Заявки принимаются до 21 апреля
С 28 по 29 апреля в Улан-Удэ пройдёт международный конкурс молодых балетмейстеров «Престиж - 2023». Мероприятие проведут в Восточно-Сибирском государственном институте культуры.
- Проект открывает новые имена в балетмейстерском искусстве, раскрывает творческий потенциал хореографических коллективов, способствует росту их популярности в танцевальном пространстве регионов России, - сообщает пресс-служба ВСГИК.
К участию в конкурсе допускаются молодые балетмейстеры-постановщики, в возрасте до 35 лет, а также студенты хореографических отделений ссузов и вузов в отдельной конкурсной категории. Программа включит в себя семинар-практикум «Искусство балетмейстера», круглый стол с участием членов жюри и конкурсантов, церемонии открытия и закрытия конкурса.
Конкурсную программу оценит жюри, в состав которого войдут специалисты в области хореографического искусства России и ближнего зарубежья. Председателем жюри станет Илья Карапыш из Челябинска, преподаватель хореографического факультета ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, руководитель заслуженного коллектива народного творчества РФ ансамбля «Ералаш».
Приём заявок для участия в конкурсе осуществляется до 21 апреля. Подать заявки на участие в конкурсе можно по электронной почте: [email protected]
Возрастное ограничение: 12+.
Улан-Удэ примет международный конкурс молодых балетмейстеров
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