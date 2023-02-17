В Улан-Удэ снимают клип о Сагаалгане

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Увидеть его можно будет 21 февраля



В столице Бурятии солисты местного центра культуры и досуга снимают клип на песню «Сагаалган». Съёмка музыкального поздравления приурочено к предстоящему празднику Белого месяца.



- Идея снять клип-поздравление появилась внезапно, на одном из общих сборов. Мы рады, что администрация города поддержала нашу инициативу, и мы её воплощаем, - поделилась солистка центра культуры и досуга Анна Комолова.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, исполнителями стали заслуженный артист Республики Бурятия Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, Анна Комолова, Екатерина Килижекова и вокально-эстрадная группа «Лаккитон».



Жители Бурятии смогут увидеть музыкальное поздравление от артистов в день празднования Сагаалгана, 21 февраля.



Возрастное ограничение: 0+.



