Увидеть его можно будет 21 февраля
В столице Бурятии солисты местного центра культуры и досуга снимают клип на песню «Сагаалган». Съёмка музыкального поздравления приурочено к предстоящему празднику Белого месяца.
- Идея снять клип-поздравление появилась внезапно, на одном из общих сборов. Мы рады, что администрация города поддержала нашу инициативу, и мы её воплощаем, - поделилась солистка центра культуры и досуга Анна Комолова.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, исполнителями стали заслуженный артист Республики Бурятия Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, Анна Комолова, Екатерина Килижекова и вокально-эстрадная группа «Лаккитон».
Жители Бурятии смогут увидеть музыкальное поздравление от артистов в день празднования Сагаалгана, 21 февраля.
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В Улан-Удэ снимают клип о Сагаалгане
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