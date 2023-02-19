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В Бурятии увековечили память погибшего на СВО военного

В Бурятии увековечили память погибшего на СВО военного
Общество,  Фото:"Закамна-инфо"
В честь Аюра Ардаева в его родной школе открыли парту Героя

15 февраля в средней школе № 1 в Закаменске появилась парта Героя в память о 20-летнем Аюре Ардаеве, который в июне погиб во время специальной военной операции в Херсонской области. На мероприятии присутствовали его родители, первый учитель, бывший одноклассник, военком и представители местной администрации.

Право первым сесть за парту Героя предоставили отличнику, ученику четвёртого класса по имени Золто.
 
Аюр – выпускник Закаменской школы № 1.  В школьные годы он дважды становился победителем республиканской научной конференции в Малой академии наук. В 2014-м  успешно прошёл стажировку в представительном офисе всемирной федерации АЦК ЮНЕСКО «Международные технологии общения» в Екатеринбурге, сообщается в группе «Закамна-инфо 24/7».
 
Ардаев не раз защищал честь Закамны на республиканских турнирах по национальной игре «шагай наадан». В 2015-м он одержал победу на первом республиканском фестивале традиционных игр народов Бурятии.
 
Кроме того, Аюр занимался в школьном военно-патриотическом клубе «Отвага», отлично играл в баскетбол, был членом сборной команды Закаменского района по волейболу и капитаном юношеской сборной «Горняк». В 2018-м стал лучшим разыгрывающим районных соревнований «I лига».
 
В памяти друзей и в сердцах родных и близких он остался добрым, отзывчивым, искренним, светлым и порядочным человеком. Ардаев был надёжным и верным другом для  своих боевых товарищей. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его посмертно наградили орденом Мужества.

военнослужащие

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