17 февраля

16 февраля

Популярное

На улицах Иркутска появился рестайлинговый троллейбус

На улицах Иркутска появился рестайлинговый троллейбус
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В других городах России новый «Адмирал» ещё не эксплуатировался

Иркутск стал первым городом страны, на улицы которого вышел троллейбус 6281 «Адмирал» в новейшей комплектации. Современное транспортное средство курсирует по маршруту №3 «Микрорайон Солнечный – предместье Марата».

Троллейбус практически полностью собран из комплектующих отечественного производства. Это единственная в стране рестайлинговая версия, в которой российский завод «ПК Транспортные системы» воплотил современные технологии машиностроения.

– Наш город первый в России приобрёл модель такой комплектации. У «Адмирала» много преимуществ: он низкопольный, вместительный, комфортный, оснащён системой климат-контроля, потребляет мало электроэнергии. Убеждён: иркутяне оценят новый троллейбус. Сейчас он будет курсировать по маршруту №3. Если данная модель хорошо зарекомендует себя в наших условиях, рассмотрим возможность покупки ещё нескольких единиц, – заявил в своём телеграм-канале мэр Иркутска Руслан Болотов.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, транспорт рассчитан на перевозку 97 пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства передвижения маломобильных горожан он оборудован специальным местом для инвалидной коляски с системами фиксации и оповещения, выдвижным пандусом, а также звуковым устройством для связи с водителем. Кроме того, троллейбус может менять наклон и уровень пола.

Пассажирская машина отличается низким потреблением электроэнергии, оснащена электронной системой управления подвеской и сенсорной кнопкой открытия дверей. Водительское место имеет максимальную обзорность, высокую эргономичность, наружную систему видеоконтроля зон посадки – высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. В отличие от серийных моделей троллейбус оборудован подогревом лобового стекла.

– Это не троллейбус, это космос! Никто ещё не видел ничего подобного в нашей стране. Если все пройдёт успешно, такие троллейбусы будут ездить в Иркутске. Хотелось бы, чтобы вандалы не испортили внешний вид машины, – отметил блогер Илья Филипенко, ставший одним из первых пассажиров нового троллейбуса.

Иркутск троллейбус общественный транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятские борцы завоевали 38 медалей на чемпионате ДФО
Бурятские борцы завоевали 38 медалей на чемпионате ДФО
Общество, 17.02.2023
На чемпионат, который принимал Улан-Удэ, съехались сильнейшие борцы из шести дальневосточных регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
На улицах Иркутска появился рестайлинговый троллейбус
На улицах Иркутска появился рестайлинговый троллейбус
Общество, 17.02.2023
В других городах России новый «Адмирал» ещё не эксплуатировался
В Бурятии прошёл республиканский турнир по шахматам
В Бурятии прошёл республиканский турнир по шахматам
Общество, 17.02.2023
Соревнования проводились в городе Закаменск
В Бурятии разыгран ветеранский кубок по лёгкой атлетике
В Бурятии разыгран ветеранский кубок по лёгкой атлетике
Общество, 17.02.2023
Спортсмены республики завоевали 14 наград
Нацмузей Бурятии рассказал о планах на 2023 год
Нацмузей Бурятии рассказал о планах на 2023 год
Общество, 17.02.2023
Особое внимание учреждение уделит юбилею республики
Самбист из Бурятии стал призёром первенства России
Самбист из Бурятии стал призёром первенства России
Общество, 17.02.2023
Соревнования проходили в Свердловской области
На трассе в Бурятии восстановлено движение
На трассе в Бурятии восстановлено движение
Общество, 17.02.2023
Движение восстановлено по обеим полосам 
В России поддержат начинающих сельхозпроизводителей
В России поддержат начинающих сельхозпроизводителей
Общество, 17.02.2023
Будет увеличен размер гранта до 7 млн. рублей для животноводов, до 5 млн. рублей – для тех, кто работает в сфере растениеводства, до 20 млн. рублей будет увеличен размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам
В Улан-Удэ изменения в схеме движения маршрута №100
В Улан-Удэ изменения в схеме движения маршрута №100
Общество, 17.02.2023
Они будут ездить по-новому уже со следующей недели
В день «Дугжуубы» в Улан-Удэ усилят контроль на дорогах
В день «Дугжуубы» в Улан-Удэ усилят контроль на дорогах
Общество, 17.02.2023
В городе будут дежурить более полусотни сотрудников ДПС

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^