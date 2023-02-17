На улицах Иркутска появился рестайлинговый троллейбус

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В других городах России новый «Адмирал» ещё не эксплуатировался



Иркутск стал первым городом страны, на улицы которого вышел троллейбус 6281 «Адмирал» в новейшей комплектации. Современное транспортное средство курсирует по маршруту №3 «Микрорайон Солнечный – предместье Марата».



Троллейбус практически полностью собран из комплектующих отечественного производства. Это единственная в стране рестайлинговая версия, в которой российский завод «ПК Транспортные системы» воплотил современные технологии машиностроения.



– Наш город первый в России приобрёл модель такой комплектации. У «Адмирала» много преимуществ: он низкопольный, вместительный, комфортный, оснащён системой климат-контроля, потребляет мало электроэнергии. Убеждён: иркутяне оценят новый троллейбус. Сейчас он будет курсировать по маршруту №3. Если данная модель хорошо зарекомендует себя в наших условиях, рассмотрим возможность покупки ещё нескольких единиц, – заявил в своём телеграм-канале мэр Иркутска Руслан Болотов.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, транспорт рассчитан на перевозку 97 пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства передвижения маломобильных горожан он оборудован специальным местом для инвалидной коляски с системами фиксации и оповещения, выдвижным пандусом, а также звуковым устройством для связи с водителем. Кроме того, троллейбус может менять наклон и уровень пола.



Пассажирская машина отличается низким потреблением электроэнергии, оснащена электронной системой управления подвеской и сенсорной кнопкой открытия дверей. Водительское место имеет максимальную обзорность, высокую эргономичность, наружную систему видеоконтроля зон посадки – высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. В отличие от серийных моделей троллейбус оборудован подогревом лобового стекла.



– Это не троллейбус, это космос! Никто ещё не видел ничего подобного в нашей стране. Если все пройдёт успешно, такие троллейбусы будут ездить в Иркутске. Хотелось бы, чтобы вандалы не испортили внешний вид машины, – отметил блогер Илья Филипенко, ставший одним из первых пассажиров нового троллейбуса.



