В нём принимают как бездомных животных, так и тех, от кого отказались владельцы
Приют для животных начал свою работу на территории Читы. Объект сможет содержать более тысячи собак. Об этом рассказал директор приюта Александр Солдатов.
- Приют начал свою работу совсем недавно, но у нас уже есть четвероногие жильцы. Мы будем принимать не только бездомных животных, но и тех, от кого отказались владельцы, - добавил директор организации.
Объект построен в соответствии с нормами. В каждом загоне есть будка и достаточно места даже для двух собак.
Животные, которые содержатся в приюте, прошли федеральную программу ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинацию, идентификацию. После всех процедур собак вернут на прежние места обитания. Исключением является только агрессивные и особи, которые выше 60 сантиметров в холке.
- Владельцы домашних животных несут ответственность за своих питомцев, в том числе за их содержание и здоровье. Поэтому если животное приобретено не для разведения, то рекомендовано исключить возможность его воспроизводства. Это позволит не допустить появления многих заболеваний у четвероного друга, а также гуманно сократить рост бездомных животных на улицах региона, - сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
В Чите открылся приют для более 1000 собак
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На чемпионат, который принимал Улан-Удэ, съехались сильнейшие борцы из шести дальневосточных регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В других городах России новый «Адмирал» ещё не эксплуатировался
Соревнования проводились в городе Закаменск
Работы проведут в селе Могсохон
Молебны состоятся в Корсукской долине
Спортсмены республики завоевали 14 наград
Особое внимание учреждение уделит юбилею республики
В турнире участвуют пять команд
Соревнования проходили в Свердловской области
Жителей просят набраться терпения
Движение восстановлено по обеим полосам
Заявки можно подать до 28 февраля
Будет увеличен размер гранта до 7 млн. рублей для животноводов, до 5 млн. рублей – для тех, кто работает в сфере растениеводства, до 20 млн. рублей будет увеличен размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам
Они будут ездить по-новому уже со следующей недели
В городе будут дежурить более полусотни сотрудников ДПС