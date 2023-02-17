В Чите открылся приют для более 1000 собак

Общество, Фото: Госветслужба Забайкалья

В нём принимают как бездомных животных, так и тех, от кого отказались владельцы



Приют для животных начал свою работу на территории Читы. Объект сможет содержать более тысячи собак. Об этом рассказал директор приюта Александр Солдатов.



- Приют начал свою работу совсем недавно, но у нас уже есть четвероногие жильцы. Мы будем принимать не только бездомных животных, но и тех, от кого отказались владельцы, - добавил директор организации.



Объект построен в соответствии с нормами. В каждом загоне есть будка и достаточно места даже для двух собак.



Животные, которые содержатся в приюте, прошли федеральную программу ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинацию, идентификацию. После всех процедур собак вернут на прежние места обитания. Исключением является только агрессивные и особи, которые выше 60 сантиметров в холке.



- Владельцы домашних животных несут ответственность за своих питомцев, в том числе за их содержание и здоровье. Поэтому если животное приобретено не для разведения, то рекомендовано исключить возможность его воспроизводства. Это позволит не допустить появления многих заболеваний у четвероного друга, а также гуманно сократить рост бездомных животных на улицах региона, - сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.



