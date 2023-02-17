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Жителей Бурятии предупредили об очень тонком льде на севере Байкала

Жителей Бурятии предупредили об очень тонком льде на севере Байкала
Общество,  Фото:Бурятский ЦГМС
Его толщина на целых 13 сантиметров меньше нормы

В Бурятском гидрометцентре рассказали об обстановке на водоёмах Бурятии и соседнего Забайкалья. Её охарактеризовали как спокойную. По последним данным спутникового мониторинга, на реках наблюдается полный ледостав, а некоторые из них  в северных районах промёрзли до самого дна.

Толщина льда на реках в Бурятии колеблется от 30 до 114 сантиметров. В основном она на 10-44 см. меньше нормы.
 
На юге Байкала лёд на 9-11 сантиметров толще,  чем положено, зато в северной части озера он на 11-13 см. меньше нормы.

Процесс нарастания  толщины льда продолжается. Снежный покров в Бурятии неравномерный. Его высота – от 1 до 46 сантиметров, а где-то снега и вовсе нет.

Ранее в республиканском управлении МЧС предупредили, что из-за аномально тонкого льда по Байкалу лучше передвигаться только на аэролодках. А ещё на водоёме образуются широкие трещины протяжённостью до 10 километров. По ночам они слабо затягиваются льдом, и в дневное время это несёт смертельную угрозу для автомобилистов.

лёд Байкал снег

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