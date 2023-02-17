В Улан-Удэ найденной на трассе кошке ампутировали хвост

Волонтёры сообщили, что её состояние стабилизировалось
- Состояние стабильное, ест, пьёт. Но мы ждём анализы, чтобы проверить её на инфекции, – отметили в организации. – Кошечка очень спокойная. Не пытается вырваться, сопротивляться. Как будто поняла, что ей уже ничего не угрожает.
Марфуша попала к волонтёрам с обморожением и подозрением на ФИП (инфекционный перитонит), считающийся смертельно опасным заболеванием. Кошка лежала на дороге и даже не шевелилась. Ей грозила неминуемая гибель, рассказали ранее в фонде.
В ветклинике согласись помочь животному, несмотря на огромную задолженность зоозащитников перед учреждением – она уже перевалила 200 тысяч рублей. В официальной группе «Собака счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck объявили сбор средств на лечение Марфуши. Внести посильный вклад в её спасение могут все желающие.
В ветклинике согласись помочь животному, несмотря на огромную задолженность зоозащитников перед учреждением – она уже перевалила 200 тысяч рублей. В официальной группе «Собака счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck объявили сбор средств на лечение Марфуши. Внести посильный вклад в её спасение могут все желающие.