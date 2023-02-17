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Несколько домов и детский сад в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Несколько домов и детский сад в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Будут проводиться ремонтные работы

Сегодня, 17 февраля, в 1:00 поступила заявка от ЕДДС о выходе воды ул. Октябрьская, 18а.

- Дежурная бригада оперативно выехала на место технологического нарушения для обследования водопроводных сетей. Для того, чтобы горожане смогли подготовиться к отключению воды и по необходимости набрать нужное количество холодной воды, было принято решение об отключении водоснабжения на данном участке с 9:00, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.

С 9:00 холодное водоснабжение будет ограничено:
ул. Октябрьская 18а, 18, 12, 16, 14, 12а (МКД 5 этажей), ул. Октябрьская 12Б (детский сад).
ул. Октябрьская 20а, 20, 28, 22.

Сейчас на объекте работают три единицы спецтехники и одна ремонтная бригада. В ближайшее время начнётся проведение земляных работ для поиска утечки.

Подвоз воды будет организован.

Телефон «горячей линии» МУП «Водоканал» 44-00-00; 44-10-33
отключение воды

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