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В Бурятии проведут турнир «Юный рыбак»

В Бурятии проведут турнир «Юный рыбак»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования пройдут в марте

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Бурятии не состоится крупнейшее соревнование по подлёдной ловле «Байкальская рыбалка» (0+). Соревнования отменили в знак поддержки военнослужащих.

Но выяснилось, что другой турнир, который проходил параллельно с этим событием, всё же состоится. Об этом на традиционной пресс-конференции Улан-Удэнского горсовета рассказал депутат Сергей Бурдиков.

- Буквально только что организаторы приняли решение провести мероприятие для детей. Соревнования «Юный рыбак» (0+) состоятся 19 марта, - сказал Сергей Бурдиков.

Он добавил, что будут подготовлены специальные призы и кураторство над детьми, которые приедут на мероприятие без родителей, сообщили в горсовете. 
рыбалка

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