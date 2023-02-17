Соревнования пройдут в марте
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Бурятии не состоится крупнейшее соревнование по подлёдной ловле «Байкальская рыбалка» (0+). Соревнования отменили в знак поддержки военнослужащих.
Но выяснилось, что другой турнир, который проходил параллельно с этим событием, всё же состоится. Об этом на традиционной пресс-конференции Улан-Удэнского горсовета рассказал депутат Сергей Бурдиков.
- Буквально только что организаторы приняли решение провести мероприятие для детей. Соревнования «Юный рыбак» (0+) состоятся 19 марта, - сказал Сергей Бурдиков.
Он добавил, что будут подготовлены специальные призы и кураторство над детьми, которые приедут на мероприятие без родителей, сообщили в горсовете.
В Бурятии проведут турнир «Юный рыбак»
Общество, Фото:
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