Школьники Бурятии могут присоединиться к олимпиаде по информатике и получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ

Олимпиада проводится для учеников с 6 по 11 классы



Ученики 6–11-х классов из школ Бурятии с любым уровнем подготовки могут поучаствовать в олимпиаде по информатике. Олимпиада проводится платформой Яндекс Учебник в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», сообщает АНО «Национальные приоритеты».



Олимпиада состоит из двух туров и пройдёт онлайн с 9 февраля по 8 апреля. Присоединиться к олимпиаде можно до завершения первого тура — до 6 марта. Участники второго тура получат возможность заработать дополнительные баллы для поступления в топовые российские вузы.



Она делится на два этапа: познавательный и соревновательный. В первом туре школьники попадают в IT-лабораторию, где их ждут задания из трёх блоков: задачи на логику и математику, программирование ровера и основы Python. Участники с лучшими результатами пройдут во второй тур.



Второй тур, хакатон с Алисой, — это командное соревнование по созданию навыков для голосового помощника. Под руководством экспертов из команды Яндекс Диалогов школьники разработают собственные модули и познакомятся с актуальными задачами в IT-продуктах.



- Сегодня важно, как можно раньше формировать у детей актуальные цифровые навыки. Олимпиада даст возможность попробовать себя в создании IT-продуктов. Благодаря интерактивному формату олимпиада будет интересна школьникам всех возрастов, - сообщают организаторы олимпиады.



За каждый тур школьники награждаются именными сертификатами, победители — дипломами, а учителя — благодарственными письмами. Важно, что участие в олимпиаде по информатике поможет талантливым школьникам заработать дополнительные баллы для поступления в НИУ ВШЭ, Университет МИСиС, СПбГУ, СПбГПУ, ИТМО, ДВФУ и другие вузы-партнёры.



Подробности на сайте олимпиады https://education.yandex.ru/olymp/inf2023.



