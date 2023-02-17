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Школьники Бурятии могут присоединиться к олимпиаде по информатике и получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ

Школьники Бурятии могут присоединиться к олимпиаде по информатике и получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ
Общество,  Фото:pixabay.com
Олимпиада проводится для учеников с 6 по 11 классы

Ученики 6–11-х классов из школ Бурятии с любым уровнем подготовки могут поучаствовать в олимпиаде по информатике. Олимпиада проводится платформой Яндекс Учебник в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», сообщает АНО «Национальные приоритеты».

Олимпиада состоит из двух туров и пройдёт онлайн с 9 февраля по 8 апреля. Присоединиться к олимпиаде можно до завершения первого тура — до 6 марта. Участники второго тура получат возможность заработать дополнительные баллы для поступления в топовые российские вузы.

Она делится на два этапа: познавательный и соревновательный. В первом туре школьники попадают в IT-лабораторию, где их ждут задания из трёх блоков: задачи на логику и математику, программирование ровера и основы Python. Участники с лучшими результатами пройдут во второй тур.

Второй тур, хакатон с Алисой, — это командное соревнование по созданию навыков для голосового помощника. Под руководством экспертов из команды Яндекс Диалогов школьники разработают собственные модули и познакомятся с актуальными задачами в IT-продуктах.

- Сегодня важно, как можно раньше формировать у детей актуальные цифровые навыки. Олимпиада даст возможность попробовать себя в создании IT-продуктов. Благодаря интерактивному формату олимпиада будет интересна школьникам всех возрастов, - сообщают организаторы олимпиады.

За каждый тур школьники награждаются именными сертификатами, победители — дипломами, а учителя — благодарственными письмами. Важно, что участие в олимпиаде по информатике поможет талантливым школьникам заработать дополнительные баллы для поступления в НИУ ВШЭ, Университет МИСиС, СПбГУ, СПбГПУ, ИТМО, ДВФУ и другие вузы-партнёры.

Подробности на сайте олимпиады https://education.yandex.ru/olymp/inf2023.

школьники ЕГЭ

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