Олимпиада проводится для учеников с 6 по 11 классы
Ученики 6–11-х классов из школ Бурятии с любым уровнем подготовки могут поучаствовать в олимпиаде по информатике. Олимпиада проводится платформой Яндекс Учебник в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», сообщает АНО «Национальные приоритеты».
Олимпиада состоит из двух туров и пройдёт онлайн с 9 февраля по 8 апреля. Присоединиться к олимпиаде можно до завершения первого тура — до 6 марта. Участники второго тура получат возможность заработать дополнительные баллы для поступления в топовые российские вузы.
Она делится на два этапа: познавательный и соревновательный. В первом туре школьники попадают в IT-лабораторию, где их ждут задания из трёх блоков: задачи на логику и математику, программирование ровера и основы Python. Участники с лучшими результатами пройдут во второй тур.
Второй тур, хакатон с Алисой, — это командное соревнование по созданию навыков для голосового помощника. Под руководством экспертов из команды Яндекс Диалогов школьники разработают собственные модули и познакомятся с актуальными задачами в IT-продуктах.
- Сегодня важно, как можно раньше формировать у детей актуальные цифровые навыки. Олимпиада даст возможность попробовать себя в создании IT-продуктов. Благодаря интерактивному формату олимпиада будет интересна школьникам всех возрастов, - сообщают организаторы олимпиады.
За каждый тур школьники награждаются именными сертификатами, победители — дипломами, а учителя — благодарственными письмами. Важно, что участие в олимпиаде по информатике поможет талантливым школьникам заработать дополнительные баллы для поступления в НИУ ВШЭ, Университет МИСиС, СПбГУ, СПбГПУ, ИТМО, ДВФУ и другие вузы-партнёры.
Подробности на сайте олимпиады https://education.yandex.ru/olymp/inf2023.
Школьники Бурятии могут присоединиться к олимпиаде по информатике и получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования пройдут в марте
Школьники Бурятии могут присоединиться к олимпиаде по информатике и получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ
Олимпиада проводится для учеников с 6 по 11 классы
Жителям республики объяснили, какие подарки принято дарить в Белый месяц и в какой одежде его встречать
Их обнаружили в Гусиноозёрске
Ветер западный до 9 м/с
На ней будут представлены работы художников республики
Он пройдёт в Кызыле в начале июня
В районах пройдут более 30 культурных и спортивных мероприятий
Мероприятие проведут в рамках Дня зимних видов спорта
Трём победителям достанутся призы
«Baikal Live» вновь проведут в Листвянке и Иркутске
Победители получат дипломы и денежные призы
В 2022-ом они обратились в Роспотребнадзор более 4 тысяч раз
Победительницы будут награждены призами
Юбиляр проживает в геронтологическом центре