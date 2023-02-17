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Жители Бурятии положили глаз на разворованные сиротские дома

Жители Бурятии положили глаз на разворованные сиротские дома
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их обнаружили в Гусиноозёрске

Жители Гусиноозёрска рассказали, что в 9-м микрорайоне есть разворованные сиротские дома. Они поинтересовались, как получить такой, чтобы восстановить его и потом там жить – купить собственный у людей нет возможности. «А хочется, чтобы была своя крыша над головой», – отметили гусиноозёрцы.

В комитете по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района уточнили, что постройки находятся в 7-ом микрорайоне – это недалеко от 9-го. Они являются собственностью Бурятии, сообщается в вайбер-группе «Селенга-инфо.24/7».

Сначала дома передали в оперативное управление ресурсного центра «Семья». А на планёрном совещании у главы муниципального образования их решили отдать  городу. Вопрос о предоставлении жилья гусиноозёрцам готовы рассмотреть после оформления права муниципальной собственности.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2021-го в соцсетях забили тревогу из-за разграбления микрорайона «Молодёжный»  в пригородном селе Сотниково. В популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» заявили: «там происходит нечто, на что всем совершенно наплевать».

- Весь посёлок разбит и разграблен. А вроде как собирались там маневренный фонд создавать. Сироты звонят в ГБУ «Семья» (республиканский ресурсный центр – прим) и просят дать хоть какое-то жильё как временное, а им отвечают, что посёлок нежилой. Его доламывают прямо средь бела дня. Что уж говорить о ночном времени, если днём такое творится, – говорилось в посте.

Именно в «Молодёжном» находятся печально известные «сиротские» домики, признанные непригодными для проживания. В Минсоцзащиты их тогда пообещали обследовать. На это даже выделили более трёх миллионов рублей.

  

сироты жилье

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