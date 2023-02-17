Жители Бурятии положили глаз на разворованные сиротские дома

Сначала дома передали в оперативное управление ресурсного центра «Семья». А на планёрном совещании у главы муниципального образования их решили отдать городу. Вопрос о предоставлении жилья гусиноозёрцам готовы рассмотреть после оформления права муниципальной собственности.

Их обнаружили в Гусиноозёрске