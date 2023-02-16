Будут выставлены дополнительные экипажи ДПС
Вечером в пятницу, 17 февраля, в Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС на магистральных улицах Советского и Железнодорожного районов.
Госавтоинспекция региона напоминает, что управление транспортным средством в нетрезвом виде, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжёлыми последствиями.
С начала года сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от права управления транспортом свыше 630 водителей с признаками опьянения. Нетрезвые автомобилисты стали виновниками пяти ДТП, в результате которых один человек погиб и девять ранены.
- Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые представляют угрозу для себя и окружающих, - призвали в Госавтоинспекции.
Информацию можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.
Водителей Улан-Удэ ждёт массовая проверка
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