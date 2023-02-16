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На главной площади Улан-Удэ убирают новогоднюю ёлку

На главной площади Улан-Удэ убирают новогоднюю ёлку
Общество, 
Сосновые ветви отправят на переработку

На площади Советов в Улан-Удэ продолжают разбирать новогодний городок.

Сегодня специалисты «Городского лесничества» приступили к демонтажу 25-метровой новогодней ёлки.

- Сосновые ветви, демонтированные с металлической конструкции ели, будут отправлены на переработку. После этого вся мелкая древесная щепа будет использована для мульчирования почвы в качестве источника питательных веществ для деревьев и саженцев, - сообщила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.



Завтра, 17 февраля, сотрудники «Городского лесничества» приступят к разбору металлического каркаса ели. Его затем отправят на склад на хранение до следующей зимы.

Комплексный демонтаж новогоднего городка на главной площади Улан-Удэ начали 14 февраля в связи с потеплением, которое стало усложнять дальнейшее содержание ледовых фигур и горки. Всё этого стало небезопасно для горожан, поясняют в мэрии.

На площади Советов уже демонтировали световое оборудование, также завершается разбор деревянной горки. Все работы по демонтажу городка будут завершены до конца этой недели.
елка

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