Ветер западный до 9 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу 17 февраля в республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -7,-12, местами -14,-19.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -9,-11.
В Бурятии преимущественно без осадков
Общество, Фото:
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