16 февраля

15 февраля

Популярное

Улан-удэнцам рассказали об «удивительном» городском маршруте

Улан-удэнцам рассказали об «удивительном» городском маршруте
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Курсирующие по нему автобусы преодолевают почти по 25 километров

В МУП «Городские маршруты» рассказали о 100-м маршруте. Там заявили, что он «по-своему удивителен». Автобусы и микрики № 100 следуют от одной окраины Улан-Удэ до другой – от улицы Денисова на «Почтовке» до третьего участка станции «Дивизионная».
 
- А это ни много ни мало почти 25 километров и 47 остановок. Причём пролегает маршрут по самым оживлённым магистралям – улице Жердева, проспектам Строителей, Автомобилистов и 50-летия Октября и Гагарина, – подчеркнули в МУП.
 
С 16 февраля в этом направлении начали курсировать два муниципальных автобуса «ПАЗ» средней вместимости.

- Город постепенно наполняется муниципальным транспортом. Один за другим усиливают работу маршруты с самым интенсивным пассажиропотоком и появляются новые – с укороченной схемой движения, – отметили на предприятии. 

Схему движения общественного транспорта в столице Бурятии оптимизируют согласно рекомендациям сотрудников агентства дорожной информации «Радар» из Перми. Они специально для Улан-Удэ разработали новую транспортную модель. Эксперты провели социологический опрос, а учётчики собирали необходимые сведения в автобусах.

- Так мы получили информацию об объёмах пассажиропотока для каждого маршрута на каждом участке в будни и выходные. Годовой объём превысил 78 миллионов человек. Операторы сотовой связи предоставили данные о распределении жителей Улан-Удэ и дислокации рабочих мест. Кроме того, были собраны сведения о затратах на передвижения по городу. В результате была проведена актуализация модели транспортных сетей, – рассказывал в мае исполнительный директор «Радара» Юрий Попов.

Сама транспортная модель состоит из трёх этапов. Помимо обновления автобусного парка, это сокращение числа дублирующих и параллельных маршрутов, отмена старых и появление  других – более оптимальных, а ещё – внедрение нового тарифного меню и системы пересадок. 
маршрутки автобусы транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Теннисист из Бурятии завоевал 4 медали первенства ЦФО
Теннисист из Бурятии завоевал 4 медали первенства ЦФО
Общество, 16.02.2023
По итогам соревнований спортсмен завоевал путёвку на первенство России
В Туве на 5 дней закроют пункты пропуска через госграницу
В Туве на 5 дней закроют пункты пропуска через госграницу
Общество, 16.02.2023
Закрытие связано с праздничными днями в России и Монголии
Академики РАН обучают медиков Бурятии
Академики РАН обучают медиков Бурятии
Общество, 16.02.2023
Одного из учёных наградили медалью Агвана Доржиева
Водителей Улан-Удэ ждёт массовая проверка
Водителей Улан-Удэ ждёт массовая проверка
Общество, 16.02.2023
Будут выставлены дополнительные экипажи ДПС
Улан-удэнцам рассказали об «удивительном» городском маршруте
Улан-удэнцам рассказали об «удивительном» городском маршруте
Общество, 16.02.2023
Курсирующие по нему автобусы преодолевают почти по 25 километров
На главной площади Улан-Удэ убирают новогоднюю ёлку
На главной площади Улан-Удэ убирают новогоднюю ёлку
Общество, 16.02.2023
Сосновые ветви отправят на переработку
В Бурятии рассказали о красоте Энхалукского заказника
В Бурятии рассказали о красоте Энхалукского заказника
Общество, 16.02.2023
Площадь заказника составляет более 15 тысяч гектаров
Работница детсада из Бурятии выиграла в лотерею 97 млн рублей
Работница детсада из Бурятии выиграла в лотерею 97 млн рублей
Общество, 16.02.2023
Обладательница суперприза до этого никогда не летала на самолёте, а теперь отправится путешествовать
В Бурятии в этом году благоустроят ещё 84 детские площадки
В Бурятии в этом году благоустроят ещё 84 детские площадки
Общество, 16.02.2023
На их строительство планируют потратить более 400 млн рублей
Улан-удэнцам объяснили, как оформить справку на бесплатное питание для детей
Улан-удэнцам объяснили, как оформить справку на бесплатное питание для детей
Общество, 16.02.2023
Право на него имеют школьники, родители которых получают единое пособие
В Улан-Удэ наводят красоту и чистоту перед Сагаалганом и Масленицей
Общество, 16.02.2023
Коммунальщики взялись за уборку мусора и подсыпку дорог
Бурятию тряхнуло ещё раз
Бурятию тряхнуло ещё раз
Общество, 16.02.2023
Подземные толчки зафиксировали на севере республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^