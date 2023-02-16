Улан-удэнцам рассказали об «удивительном» городском маршруте

Курсирующие по нему автобусы преодолевают почти по 25 километров







- А это ни много ни мало почти 25 километров и 47 остановок. Причём пролегает маршрут по самым оживлённым магистралям – улице Жердева, проспектам Строителей, Автомобилистов и 50-летия Октября и Гагарина, – подчеркнули в МУП.



С 16 февраля в этом направлении начали курсировать два муниципальных автобуса «ПАЗ» средней вместимости.



- Город постепенно наполняется муниципальным транспортом. Один за другим усиливают работу маршруты с самым интенсивным пассажиропотоком и появляются новые – с укороченной схемой движения, – отметили на предприятии.



Схему движения общественного транспорта в столице Бурятии оптимизируют согласно рекомендациям сотрудников агентства дорожной информации «Радар» из Перми. Они специально для Улан-Удэ разработали новую транспортную модель. Эксперты провели социологический опрос, а учётчики собирали необходимые сведения в автобусах.









Сама транспортная модель состоит из трёх этапов. Помимо обновления автобусного парка, это сокращение числа дублирующих и параллельных маршрутов, отмена старых и появление других – более оптимальных, а ещё – внедрение нового тарифного меню и системы пересадок. - Так мы получили информацию об объёмах пассажиропотока для каждого маршрута на каждом участке в будни и выходные. Годовой объём превысил 78 миллионов человек. Операторы сотовой связи предоставили данные о распределении жителей Улан-Удэ и дислокации рабочих мест. Кроме того, были собраны сведения о затратах на передвижения по городу. В результате была проведена актуализация модели транспортных сетей, – рассказывал в мае исполнительный директор «Радара» Юрий Попов.Сама транспортная модель состоит из трёх этапов. Помимо обновления автобусного парка, это сокращение числа дублирующих и параллельных маршрутов, отмена старых и появление других – более оптимальных, а ещё – внедрение нового тарифного меню и системы пересадок.

В МУП «Городские маршруты» рассказали о 100-м маршруте. Там заявили, что он «по-своему удивителен». Автобусы и микрики № 100 следуют от одной окраины Улан-Удэ до другой – от улицы Денисова на «Почтовке» до третьего участка станции «Дивизионная».