В Тамчинской степи в Бурятии продолжат ремонт трассы

Дорожники обновят ещё 15 км дороги



В Тамчинской степи в Селенгинском районе Бурятии отремонтируют участок трассы Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск –граница с Монголией. Работы ведутся на отрезке с 0 по 30 км, сообщили в минтрансе республики.



- Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» этот участок приводят в порядок в несколько этапов. В 2022 году дорожники обновили 15 км трассы, в этом отремонтируют ещё 15 км. К работам приступят с началом строительного сезона, - уточняют в ведомстве.



Региональная дорога Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией связывает три района республики и ведёт к границе с Монголией. На сегодняшний день на ремонтируемом участке новый асфальт уложен на 15-ти километрах. В аварийно-опасных местах установлены знаки, нанесена временная разметка.



В этом году дорожникам осталось обновить ещё 15 км. Им предстоит уложить асфальтобетон, отсыпать обочины и завершить обустройство дороги. Также на участке выпрямят крутые повороты, заменят 12 водопропускных труб и отремонтируют укрепления на входе и выходе из них.



- На этом участке подрядчик использует технологию холодной регенерации: дорожники измельчают и перерабатывают старое асфальтобетонное покрытие, добавляют связующие материалы и полученную смесь повторно используют. Это сокращает затраты на новое сырье и благоприятно сказывается на экологии, так как нет утилизации отходов, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



Также в этом году планируют приступить к ремонту соседнего участка с 30 по 60 км, продолжится ремонт с 260 по 272 км. Всего же с 2021 по 2022 годы на подъезде к городу Закаменск отремонтировано 14 километров с 272 по 286 км.

