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В Тамчинской степи в Бурятии продолжат ремонт трассы

В Тамчинской степи в Бурятии продолжат ремонт трассы
Общество, 
Дорожники обновят ещё 15 км дороги

В Тамчинской степи в Селенгинском районе Бурятии отремонтируют участок трассы Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск –граница с Монголией. Работы ведутся на отрезке с 0 по 30 км, сообщили в минтрансе республики.

- Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» этот участок приводят в порядок в несколько этапов. В 2022 году дорожники обновили 15 км трассы, в этом отремонтируют ещё 15 км. К работам приступят с началом строительного сезона, - уточняют в ведомстве.

Региональная дорога Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией связывает три района республики и ведёт к границе с Монголией. На сегодняшний день на ремонтируемом участке новый асфальт уложен на 15-ти километрах. В аварийно-опасных местах установлены знаки, нанесена временная разметка.

В этом году дорожникам осталось обновить ещё 15 км. Им предстоит уложить асфальтобетон, отсыпать обочины и завершить обустройство дороги. Также на участке выпрямят крутые повороты, заменят 12 водопропускных труб и отремонтируют укрепления на входе и выходе из них.

- На этом участке подрядчик использует технологию холодной регенерации: дорожники измельчают и перерабатывают старое асфальтобетонное покрытие, добавляют связующие материалы и полученную смесь повторно используют. Это сокращает затраты на новое сырье и благоприятно сказывается на экологии, так как нет утилизации отходов, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Также в этом году планируют приступить к ремонту соседнего участка с 30 по 60 км, продолжится ремонт с 260 по 272 км. Всего же с 2021 по 2022 годы на подъезде к городу Закаменск отремонтировано 14 километров с 272 по 286 км.
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