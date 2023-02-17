В Санкт-Петербурге проведут спартакиаду в честь Сагаалгана

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В ней примут участие бурятские, тувинские и калмыцкие роды



В Санкт-Петербурге состоится спартакиада «Сагаалган-2023». Мероприятие пройдёт в рамках празднования Нового года по лунному календарю.



По информации бурятского землячества Санкт-Петербурга, каждый род и район выставляет команду. Закаменский, Окинский и Тункинский районы представляют род хонгоодор, hойод (хурхут, hойho, тэртэ, шошоолог и т.д.). Селенгинский, Кяхтинский и Джидинский районы представляют род сонгол, сартуул (табангут, атаган, ашабагаты и т.д.). Кижингинский, Хоринский, Еравнинский и Заиграевский районы представляют род хори своих районов. Иркутская область, Усть-Ордынский Бурятский округ представляют род эхирит и булагат. Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский районы представляют род эхирит, эвенков (шоно, бузавай, хамниганы и т.д.). Иволгинский, Мухоршибирский, Тарбагатайский, Бичурский районы представляют хори-бурятов названых районов. Кабанский район выставляет команду отдельно из представителей разных национальностей, родов проживающих в этом районе. Забайкальский край представляют род хори-бурятов живущих в агинских степях. Также команды выставляют Тува и Калмыкия (торгуты, дербеты, хошуты, хойты, олёты и бузавы). Состав каждой из команд: до 50 человек. Участникам желательно прийти в национальной одежде.



Первый этап – настольный теннис проводится 19 февраля в семейном клубе настольного тенниса «DomiTennis». Начало соревнований в 11:00. Состав команды: 2 мужчин и 1 женщина. Соревнования проводятся по кубковой системе.



Второй этап пройдёт 26 февраля в спорткомплексе на проспекте Испытателей. В 9:00 стартуют соревнования по волейболу среди мужских команд. В 10:00 начнутся игры по «Шагай наадан». От каждой команды участвуют по 3 игрока (1 мужчина и 2 женщины). Вид игры: «Шагай шүүрэлгэ». Также с 10:00 состоится турнир по шахматам. Играют по 2 представителя с каждой команды. Игры будут проходить по круговой системе. На 12:00 запланированы торжественное открытие, парад участников и мини концерт.



В 13:00 стартуют соревнования по «Сээр хухалха» («hээр шаалган»). Допускаются 3 участника от команды. Также в это время начнётся турнир по броскам мяча в баскетбольное кольцо. Допускаются 3 игрока (2 мужчин и 1 женщина). В 14:00 стартуют соревнования по волейболу среди женских команд и среди ветеранов. С 20:00 будут подведены итоги, состоится награждение, а также закрытие спартакиады.



Возрастное ограничение: 6+.

