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Иркутский шаман дал прогноз на предстоящий год

Иркутский шаман дал прогноз на предстоящий год
Общество,  Фото:pixabay.com
В областном центре прошла пресс-конференция, посвящённая Белому месяцу

14 февраля в Иркутске состоялась традиционная пресс-конференция, посвящённая празднованию Сагаалгана. В преддверии Белого месяца, помимо презентации грядущих праздничных мероприятий, было рассказано о том, как принято отмечать этот праздник у бурят, а также прозвучало предсказание на предстоящий год.

Алдар Батоев, унзад лама Иркутского дацана, объяснил, что нужно делать по канонам буддизма в преддверии Нового года. Например, буддисты перед Сагаалганом приходят в дацан, узнать прогноз на будущий год: в какие периоды как себя вести, чтобы год был благоприятным для самого человека и его близких. Все буддисты России, стран Азии и Востока перед праздником проводят молебны, в том числе и молебен с разжиганием большого костра, символизирующего очищение. Делается это для того, чтобы все негативное и отрицательное, накопленное в уходящем году ушло. Участвовать в молебнах могут все желающие. После очищения всю ночь перед Новым годом происходит молебен. В этот период, особенно на рассвете, по традиции надо бодрствовать. Накануне Сагаалгана нельзя работать, следует посвятить день чистоте: убраться, привести в порядок жильё, алтари, а если в доме есть печь, необходимо и её привести в порядок.

Алексей Хамаев, председатель местной религиозной организации шаманов «Сулдэ», рассказал о том, что 19 февраля пройдёт обряд «Очищение огнём», где взаимодействуют все стихии: воздух, огонь, вода, горы, а 21 февраля будет проведён обряд встречи Белого месяца.

Как сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья, также Алексей Хамаев дал следующий прогноз на 2023 год:
- Год сам по себе подразумевает спокойствие и гармонию. Для семейных людей это очень хороший год, для людей, желающих создать семью, – также очень благоприятный. Если человек трудолюбив, если человек встаёт рано, если старается для себя, для своей семьи, для своего рода, для своего народа, для своих близких, то год для него будет успешным. Если человек будет сидеть и ждать какого-то благословения, то не обязательно у него год будет успешным. Людям, рождённым в год Кролика, желательно быть осторожными и внимательными к своему здоровью, к разным ситуациям происходящим. Люди должны быть очень внимательными к себе, к своим жизненным моментам. По отношению к стихиям, год довольно спокойный, урожайный.
шаманизм буддизм Иркутская область Сагаалган

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