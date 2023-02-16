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В Иркутской области труженице тыла исполнилось 95 лет

В Иркутской области труженице тыла исполнилось 95 лет
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Юбиляр проживает в геронтологическом центре

В Иркутской области свой 95-летний юбилей встретила накануне получатель социальных услуг Марковского геронтологического центра Анна Николаевна Ваганова.

Анна Николаевна родилась в 1928 году в селе Парфеево Ленинской области. Девочка воспитывалась в многодетной семье, детство было голодным. Отец ушёл на фронт, когда Ане было четырнадцать, воевал под Сталинградом. Мама трудилась в колхозе телятницей.

Семье было настолько трудно, что девочка вынужденно оставила школу и пошла работать на лесозаготовку. Труд в леспромхозе был тяжёлым, а бытовые условия суровыми. Работали по шестнадцать часов в день, из еды – восемьсот граммов хлеба и вода. На лесозаготовке девушка протрудилась всю войну.

В восемнадцать лет вышла замуж, троих сыновей довелось воспитывать одной. На пенсии переехала к младшему сыну в Иркутскую область. Решение о проживании в доме для престарелых приняла самостоятельно. В Марковском геронтологическом центре она уже шесть лет.

Анна Николаевна имеет звания «Труженик тыла» и «Ветеран труда». Поздравить юбиляршу пришли администрация и сотрудники учреждения, родственники и знакомые, а хор Марковского геронтологического центра «Золотой возраст» исполнил для именинницы задорные и всеми любимые песни. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Иркутская область юбилей долгожитель

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