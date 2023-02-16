В Иркутской области труженице тыла исполнилось 95 лет

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Юбиляр проживает в геронтологическом центре



В Иркутской области свой 95-летний юбилей встретила накануне получатель социальных услуг Марковского геронтологического центра Анна Николаевна Ваганова.



Анна Николаевна родилась в 1928 году в селе Парфеево Ленинской области. Девочка воспитывалась в многодетной семье, детство было голодным. Отец ушёл на фронт, когда Ане было четырнадцать, воевал под Сталинградом. Мама трудилась в колхозе телятницей.



Семье было настолько трудно, что девочка вынужденно оставила школу и пошла работать на лесозаготовку. Труд в леспромхозе был тяжёлым, а бытовые условия суровыми. Работали по шестнадцать часов в день, из еды – восемьсот граммов хлеба и вода. На лесозаготовке девушка протрудилась всю войну.



В восемнадцать лет вышла замуж, троих сыновей довелось воспитывать одной. На пенсии переехала к младшему сыну в Иркутскую область. Решение о проживании в доме для престарелых приняла самостоятельно. В Марковском геронтологическом центре она уже шесть лет.



Анна Николаевна имеет звания «Труженик тыла» и «Ветеран труда». Поздравить юбиляршу пришли администрация и сотрудники учреждения, родственники и знакомые, а хор Марковского геронтологического центра «Золотой возраст» исполнил для именинницы задорные и всеми любимые песни. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.



