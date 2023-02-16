С начала года в Бурятии подорожали овощи, женские сумки и похороны

Специалисты рассказали, как изменились цены в республике в январе







Сильнее всего в январе (на 13%) подорожала плодоовощная продукция. Это репчатый лук (на 35,5%), свежие огурцы (на 28,2%) и помидоры (на 22,2%), виноград (на 26,4%), белокочанная капуста (на 15,3%), лимоны (на 15%), картофель (на 11,3%), морковь (на 10,5%) и яблоки (на 10,3%). Из других продуктов – варенье, джем и повидло (на 6,8%), отечественная икра лососевых рыб (на 5,7%), газированные напитки (на 5,1%), замороженная неразделанная рыба (на 3,6%) и мороженая разделанная – кроме лососевых пород (на 2,9%), мясные консервы для детского питания (на 3,4%), хлеб и хлебобулочные изделия и сливочное мороженое (на 3,2%), молотый и натуральный кофе натуральный в зёрнах (на 3%) и чёрный байховый в пакетиках (на 2,7%).



При этом снизились цены на сухофрукты (на 1,9%), цельное пастеризованное молоко жирностью более 3,2% (на 7%), питьевые сливки (на 5,9%), горох и фасоль (на 4,8%), детский творожок (на 4,6%), плавленые сыры (на 4,4%), куриные яйца (на 4%), томатные консервы, шлифованный рис и варёную колбасу (на 3,7%), гречневую крупу (на 3,6%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта и хлопья из злаков (сухие завтраки), а также минеральную и питьевую воду (на 2,7%).



Из непродовольственных товаров больше всего наценились печатные издания (на 2,3%) и телерадиотовары (на 2,2%). За лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым, в январе пришлось платить больше в среднем на 0,6%, а за препараты уже из этого списка – на 0,2%. Кроме того, дороже стали аппараты для измерения артериального давления (на 0,6%). Зато жители республики сэкономили на бинтах (3,4%), медицинских безртутных термометрах (1,2%), вате (1,1%) и одноразовых шприцах (0,4%).



С нового года также подскочили цены на антисептики для рук (на 11,1%), детские бумажные подгузники (на 1,9%), туалетную бумагу (на 1,2%), стиральный порошок (на 1,1%), влажные салфетки (на 0,3%), соски или пустышки (на 0,2%), пелёнки для новорождённых и бутылочки для кормления (на 0,1%). Зато снизились они на зубные щётки (на 1,9%), туалетное мыло (на 0,5%), зубная паста (на 0,3 %) и хозяйственное мыло (на 0,1%).



Дизельное топливо стало стоить дороже на 1,3%, бензин автомобильный марки АИ-98 (и выше) подешевел на 0,6%.



Из других подорожавших товаров – женские сумки (на 7,7%), мягкие игрушки (на 7,3%), кастрюли (на 7%), мягкие кресла, учебники, учебные пособия и дидактические материалы для общеобразовательной школы (на 6,2%), уголь (на 5,9%), брюки для школьников из полушерстяных тканей и летние платья (сарафаны) для девочек дошкольного возраста (на 4,4%), альбомы для рисования (на 4,2%), батарейки типа АА (на 4, %), золотые обручальные кольца (на 3,7%), полутораспальные комплекты постельного белья из хлопчатобумажной ткани, дезодоранты и (на 3,6%) и женские джинсы (на 3,5 %).



Женские модельные туфли с верхом из натуральной кожи в январе стали стоить меньше на 9,3%. В этом перечне также – электроутюги и кроссовки (снижение на 7,5 %), краска для волос (на 5,6%), набор корпусной мебели (на 5,3%), флешки (на 5,2%), смарт-часы (на 4,9%), трикотажные детские шапки (на 4,8%), моноблоки (на 4,7%), древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (на 4,5%), рюкзаки для взрослых (на 4,4%), шкафы-вешалки для прихожей (на 4,2%) и кожаные женские зимние сапоги (на 3,8%).



Ездить за границу в январе тоже было накладно. Путешествия в отдельные страны Юго-Восточной Азии подорожали на 27,8%, отдых в Египет – на 18,3%, Турцию – на 7,8%, государства Средней Азии – на 7,6 %. Зато выгодным оказаося отдых на Черноморское побережье России и в Крыму (на 2,4%).



С наступлением нового года также увеличились тарифы на проезд в трамваях (на 25%), городских автобусах (на 17,1%), пригородных поездах (на 6%) и в такси (на 0,8%). Билеты на поездка дальнего следования подешевели на 6,7%.



Выросла и стоимость путёвок в санатории (на 1,6%) и проживания в гостиницах и отелях (на 1,1%). Жители Бурятии были вынуждены больше отдавать за ритуальные услуги (на 6,9%), стрижку волос в парикмахерских и организацию различных торжеств (на 3,6%), набойки на обувь (на 2,9%), посещение общественной бани (примерно на 2%), установку натяжного потолка (на 1,4 %), мойку легкового автомобиля (на 1,3%) и ремонт телевизоров (на 1,1%).



А ещё в республике наценились медицинские (на 7,7%), ветеринарные (на 5,7%) и услуги правового характера (а 3,6%), занятия на курсах профессионального обучения (на 5,2%) и обучение в автошколе (на 2,7%). Увеличились взносы на капитальный ремонт (на 6,8 %) и плата за ясли (на 5,3%). Кроме того, подорожала аренда двухкомнатных квартир (на 1,5%) и занятия в плавательных бассейнах (на 1,4%).



Вместе с тем, снизилась плата за пересылку простой посылки на территории России (на 4,9%), пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) – на 4,1% и установку пластиковых окон (на 1,2%).





За первый месяц нового года потребительские цены в Бурятии по отношению к декабрю 2022-го выросли в целом на 0,9%, в том числе на 1,3% – на продовольственные, на 0,5% – на непродовольственные товары и на 0,8% – на услуги. Об этом сообщили в Бурятстате.