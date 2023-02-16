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Житель Забайкалья спас коршуна с повреждённым крылом

Житель Забайкалья спас коршуна с повреждённым крылом
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
Мужчина подобрал раненую птицу на дороге

Житель Оловяннинского района Забайкальского края спас коршуна, у которого было повреждено крыло.

- Мужчина, проезжая по дороге, увидел крупную птицу, которая почему-то сидела на обочине дороги и не улетала. Водитель остановил машину и забрал пернатого попутчика с собой, решив отвезти ветеринару, - сообщили в госветслужбе Забайкальского края.


В местной ветеринарной станции птицу осмотрели и определили, что у коршуна повреждено крыло. По словам ветеринара, травма была не тяжёлой, поэтому просто дали рекомендации по лечению птицы.

- Стационарного лечения не потребовалось. Мужчина, который привёз птицу, сказал, что у него есть хозяйственные постройки во дворе, где и будет выздоравливать птица. Конечно, в таких случаях мы не рекомендуем брать дикое животное в дом, приучать к рукам, поэтому хозпостройки вполне подошли. Корм, вода - буквально пара дней, и крыло заживёт, - уверен ветврач из поселения Оловяннинское.


птицы

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