Житель Забайкалья спас коршуна с повреждённым крылом













Житель Оловяннинского района Забайкальского края спас коршуна, у которого было повреждено крыло.- Мужчина, проезжая по дороге, увидел крупную птицу, которая почему-то сидела на обочине дороги и не улетала. Водитель остановил машину и забрал пернатого попутчика с собой, решив отвезти ветеринару, - сообщили в госветслужбе Забайкальского края.В местной ветеринарной станции птицу осмотрели и определили, что у коршуна повреждено крыло. По словам ветеринара, травма была не тяжёлой, поэтому просто дали рекомендации по лечению птицы.- Стационарного лечения не потребовалось. Мужчина, который привёз птицу, сказал, что у него есть хозяйственные постройки во дворе, где и будет выздоравливать птица. Конечно, в таких случаях мы не рекомендуем брать дикое животное в дом, приучать к рукам, поэтому хозпостройки вполне подошли. Корм, вода - буквально пара дней, и крыло заживёт, - уверен ветврач из поселения Оловяннинское.